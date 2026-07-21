Turismo en la Patagonia: el pueblo escondido que es perfecto para visitar en invierno y disfrutar de sus paisajes
Este atrapante pueblo se ubica en el noroeste de Chubut, dentro del departamento Cushamen y sobre la Ruta Nacional 40. Qué hacer y cómo llegar.
Con la llegada de las vacaciones de invierno, el sur argentino se presenta como una de las mejores opciones para quienes buscan desconectar de la rutina diaria lejos del bullicio de las grandes ciudades. En ese escenario, la provincia de Chubut presenta pequeños pueblos que ofrecen un ritmo sereno y una experiencia diferente, lejos de los grandes centros turísticos.
Uno de ellos es El Hoyo, una localidad rodeada de bosques andinos, ríos cristalinos y montañas que, durante el invierno, se cubren de nieve y crean un entorno ideal para desconectarse de la rutina. Además de sus paisajes, el destino invita a descubrir la gastronomía regional y múltiples actividades para disfrutar en familia.
Qué actividades se pueden hacer en este destino de montaña
Entre los principales atractivos de este sitio se destacan Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén, ideal para descansar o practicar kayak y stand up paddle; El Desemboque, donde el río Epuyén se une con el lago Puelo; y la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca, que ofrece un corto sendero con miradores naturales del valle.
La localidad también cuenta con propuestas como el Laberinto Patagonia, el Museo Histórico El Hoyo, el parque temático Arcosauria, cabalgatas y pesca deportiva. A eso se suma una destacada oferta gastronómica basada en productos regionales.
Las chacras invitan a degustar frutas finas, mientras que los restaurantes ofrecen truchas, carnes, pastas caseras y dulces artesanales. Además, hay bodegas, cervecerías artesanales y productores de alfajores regionales que atrapan el paladar de cientos de turistas durante todo el año.
Dónde queda este destino de montaña
El Hoyo es una localidad de la Comarca Andina ubicada en el oeste de la provincia de Chubut, sobre la Ruta Nacional 40. Gracias a su ubicación, se encuentra a pocos kilómetros de destinos turísticos como El Bolsón y Epuyén, lo que la convierte en una excelente base para recorrer la región.
Cómo llegar a este destino de montaña
La forma más rápida de llegar a El Hoyo es volar hasta San Carlos de Bariloche o Esquel y desde allí continuar por la Ruta Nacional 40. Desde Bariloche el viaje es de aproximadamente dos horas hacia el sur, mientras que desde Esquel también demanda cerca de dos horas, pero hacia el norte.
Quienes prefieren viajar en auto desde Buenos Aires deben atravesar gran parte de la Patagonia por rutas nacionales hasta conectar con la Ruta 40, que conduce directamente a la localidad. El tramo final es uno de los más atractivos del recorrido, con vistas a la cordillera, bosques y lagos característicos de la Comarca Andina.
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