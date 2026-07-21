Turismo en la Patagonia: el pueblo escondido que es perfecto para visitar en invierno y disfrutar de sus paisajes

Dónde queda este destino de montaña

El Hoyo es una localidad de la Comarca Andina ubicada en el oeste de la provincia de Chubut, sobre la Ruta Nacional 40. Gracias a su ubicación, se encuentra a pocos kilómetros de destinos turísticos como El Bolsón y Epuyén, lo que la convierte en una excelente base para recorrer la región.

Cómo llegar a este destino de montaña

La forma más rápida de llegar a El Hoyo es volar hasta San Carlos de Bariloche o Esquel y desde allí continuar por la Ruta Nacional 40. Desde Bariloche el viaje es de aproximadamente dos horas hacia el sur, mientras que desde Esquel también demanda cerca de dos horas, pero hacia el norte.

Quienes prefieren viajar en auto desde Buenos Aires deben atravesar gran parte de la Patagonia por rutas nacionales hasta conectar con la Ruta 40, que conduce directamente a la localidad. El tramo final es uno de los más atractivos del recorrido, con vistas a la cordillera, bosques y lagos característicos de la Comarca Andina.