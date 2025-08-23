Dónde comprar pantalones de lanilla a muy buen precio
Este invierno, nada mejor que una prenda cómoda, abrigada y a buen precio para estar en casa o salir sin complicaciones. Conoce donde comprarlas mas barato.
Con la llegada del frío, muchos buscan alternativas que combinen comodidad y economía. En ese sentido, los pantalones de lanilla se convirtieron en una de las opciones más buscadas. Suave, versátil y fácil de combinar, esta prenda es ideal tanto para relajarse en casa como para armar un look urbano sin gastar demasiado.
En los últimos días, una promoción online encendió la curiosidad de cientos de compradores: pantalones de lanilla que antes rondaban los $40.000, ahora se ofrecen por la mitad. Una oportunidad que muchos están aprovechando para renovar el placard sin que el bolsillo lo sufra.
Lo más atractivo de la oferta es que no se trata de un saldo ni de un modelo de baja calidad: son diseños actuales, en talles seleccionados, que mantienen el estilo y la practicidad que hicieron de la lanilla un clásico del invierno argentino.
Dónde conseguir los pantalones de lanilla por $20.00
El modelo en oferta es el Palazzo lanilla bucle chocolate talle L, que ahora se consigue a $20.000. El descuento representa una rebaja del 50% sobre su valor original de $40.000 y está disponible exclusivamente en la tienda online de Coto.
Este tipo de oportunidades permiten acceder a ropa de invierno sin tener que esperar a las liquidaciones de fin de temporada. Además, la modalidad online facilita la compra sin moverse de casa.
-
El modelo disponible es el Palazzo lanilla bucle chocolate talle L.
El precio actual con la promoción es de $20.000, luego de un descuento del 50%.
La compra se realiza únicamente en la tienda online de la cadena de supermercados.
No es acumulable con otras promociones vigentes en el sitio.
Cómo conseguir los pantalones de lanilla
Para aprovechar la oferta hay que ingresar al portal digital, seleccionar el producto y cargarlo al carrito. Además, es posible abonar con tarjeta de crédito, dependiendo de las condiciones que tenga cada banco.
En paralelo, la misma tienda lanzó rebajas similares en buzos abrigados y camperas de ecocuero, lo que convierte a esta campaña en una buena chance para sumar más prendas invernales a bajo costo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario