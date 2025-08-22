El descuento en supermercados de hasta 50% en un producto clave
Los beneficios para ahorrar en hipermercados que tienen porcentaje y aprovechar para renovar tus outfits y algunas de tus prendas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
La cadena de supermercados COTO lanzó una serie de promociones imperdibles que incluyen descuentos especiales y planes de financiación sin interés. Las rebajas aplican a modelos de primeras marcas, y lo mejor es que quienes cuenten con la Comunidad COTO acceden a precios todavía más bajos en un solo pago. Eso sí, las ofertas son por tiempo limitado.
Ofertas de Coto: rebajas del 50% en pantalones de jean
En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:
- Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).
- Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Azul a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Negro a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).
Carrefour: descuentos combinables en la segunda unidad
Carrefour lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra. Los artículos incluidos en esta propuesta son:
- Jean straight Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean carpintero Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean Tex super wide a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean Tex cargo con bolsillos a $22.743,50 (precio regular $34.990).
- Jean Tex carpintero ballon a $22.743,50 (precio regular $34.990).
- Pantalón jogger Tex a $29.243,50 (precio regular $44.990).
- Pantalón Tex 5 bolsillo a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Pantalón Tex cintura elástica a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Pantalón Tex corderoy a $32.493,50 (precio regular $49.990).
Ropa barata: diferencias entre las propuestas de las cadenas de supermercados
Las promociones muestran distintos formatos según el supermercado. En Coto, la estrategia se concentra en jeans para hombres, con rebajas del 50% sobre el valor regular.
En Carrefour, en cambio, la promoción se activa en la compra de una segunda unidad, que obtiene un descuento del 70%, siempre dentro de la línea de indumentaria Tex.
Además de las rebajas en los precios de lista, tanto Carrefour como Coto ofrecen la posibilidad de abonar las prendas en cuotas sin interés, aunque la financiación y la cantidad de pagos dependen de cada cadena y del medio de pago seleccionado por el cliente.
Las dos cadenas incluyen en sus promociones opciones para diferentes edades y géneros. Coto concentra sus rebajas en pantalones masculinos. Carrefour, por su parte, ofrece prendas de la marca Tex con variedad de cortes y estilos, entre ellos straight, super wide, cargo y carpintero.
La vigencia de los descuentos está sujeta a la disponibilidad de stock en cada supermercado. En algunos casos, las promociones pueden variar según la sucursal o la compra online, y se aplican únicamente a los productos seleccionados dentro de los listados publicados por cada cadena.
