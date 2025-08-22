El descuento en supermercados de hasta 50% en un producto clave.

Jean straight Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Jean carpintero Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Jean Tex super wide a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Jean Tex cargo con bolsillos a $22.743,50 (precio regular $34.990).

Jean Tex carpintero ballon a $22.743,50 (precio regular $34.990).

Pantalón jogger Tex a $29.243,50 (precio regular $44.990).

Pantalón Tex 5 bolsillo a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Pantalón Tex cintura elástica a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Pantalón Tex corderoy a $32.493,50 (precio regular $49.990).

Ropa barata: diferencias entre las propuestas de las cadenas de supermercados

Las promociones muestran distintos formatos según el supermercado. En Coto, la estrategia se concentra en jeans para hombres, con rebajas del 50% sobre el valor regular.

En Carrefour, en cambio, la promoción se activa en la compra de una segunda unidad, que obtiene un descuento del 70%, siempre dentro de la línea de indumentaria Tex.

Además de las rebajas en los precios de lista, tanto Carrefour como Coto ofrecen la posibilidad de abonar las prendas en cuotas sin interés, aunque la financiación y la cantidad de pagos dependen de cada cadena y del medio de pago seleccionado por el cliente.

Las dos cadenas incluyen en sus promociones opciones para diferentes edades y géneros. Coto concentra sus rebajas en pantalones masculinos. Carrefour, por su parte, ofrece prendas de la marca Tex con variedad de cortes y estilos, entre ellos straight, super wide, cargo y carpintero.

La vigencia de los descuentos está sujeta a la disponibilidad de stock en cada supermercado. En algunos casos, las promociones pueden variar según la sucursal o la compra online, y se aplican únicamente a los productos seleccionados dentro de los listados publicados por cada cadena.