Precios bajos garantizados: por qué se pueden conseguir televisores y celulares más baratos en Tierra del Fuego
Esta nueva medida tiene como objetivo activar las ventas minoristas online en productos electrónicos. Cononcé todos los detalles en la nota.
Con el objetivo de potenciar el comercio electrónico y activar las ventas online, el Gobierno nacional anunció un cambio clave en el régimen impositivo de Tierra del Fuego: a partir del Decreto 535/2025, las empresas radicadas en la provincia del sur podrán enviar productos directamente a consumidores de todo el país sin enfrentar recargos fiscales adicionales.
Cómo será la implementación del puerta a puerta en Tierra del Fuego
Si bien esta nueva normativa mantiene los incentivos fiscales del régimen industrial de Tierra del Fuego, de ahora en más, los envíos podrán realizarse sin trabas aduaneras ni cargos extra, aunque seguirán vigentes ciertos topes: hasta tres operaciones por persona al año y un límite de u$s3.000 por compra.
Con esta nueva actualización, el Gobierno busca fortalecer la producción local, impulsar el comercio digital y asegurar una competencia más equilibrada. Se espera que con esta nueva medida, más usuarios realicen compras vía online en diferentes productos electrónicos.
Puerta a puerta desde Tierra del Fuego: qué se puede comprar más barato
- Afeitadoras
- Aire acondicionado
- Amplificador-Sintonizador
- Aspiradoras
- Batidoras
- Cafeteras
- Cajas acústicas
- Caloventores
- Cámaras fotográficas digitales
- Cartuchos Electrónicos para juegos Electrónicos de Video
- Cassettes de audio
- Cuchillo Eléctrico
- Depiladora
- Despertadores
- Ecualizador
- Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares
- Freidores
- Hornos a microondas
- Juegos electrónicos de video con cassettes intercambiables y cassettes electrónicos con juegos de video
- Juegos electrónicos sin calculadoras
- Lavarropas
- Módems
- Monitores
- Multijugueras
- Notebook y netbook
- Picadoras
- Procesadora de Alimentos
- Radio reloj
- Radioreceptores portátiles
- Receptor de televisión
- Receptores de Radio
- Receptores/decodificadores Integrados (IRD) de señales de video codificadas-set Top Box
- Relojes electrónicos
- Soportes de lectura óptica
- Tablet PC
- Televisores
- Videocámaras
- Videocassettes, videograbadores, videoreproductores
- Radios, radiograbadores, grabadores-reproductores de audio, centros musicales, walkman, compact disc, sistemas y/o equipos de audio en general, bandejas cassetteras, bandejas giradiscos, grabadores/reproductores de cassette, parlantes
