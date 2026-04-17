Dónde comprar zapatillas deportivas a un 70% de descuento.

Remeras de clubes comienzan en los $35.000

Tops deportivos a $35.000

También hay otras prendas como buzos, pantalones y shorts con promociones que pueden variar.

También cuenta con un área infantil con zapatillas deportivas y de lona a precios accesibles, ideal para renovar los zapatos de la escuela de toda la familia.

Por otro lado, el outlet cuenta con una sección denominada "el producto de la semana", donde se ofrecen artículos y precios especiales que cambian semanalmente. El objetivo es brindarle a los clientes un artículo especial en descuento y la excusa para visitar el local seguido y aprovechar las novedades.