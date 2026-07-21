Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires
La artista catalana desembarcará en el país con cuatro presentaciones en Villa Crespo, tras un polémico posteo sobre la final del Mundial 2026.
En el marco de la presentación internacional de "Lux", su cuarto álbum de estudio, Rosalía tiene todo listo para su regreso a los escenarios de Buenos Aires. Sin embargo, lo que prometía ser una fiesta total del pop contemporáneo quedó envuelto en una fuerte controversia tras el desenlace de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos.
El malestar se desató luego de que la cantante española compartiera en sus redes sociales un video originalmente publicado por Mia Khalifa. En la secuencia, que celebraba el título de España con la canción "La Perla", Khalifa escribió: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", una frase que el público local interpretó como un directo agravio hacia la Selección Argentina.
La reacción de los seguidores no tardó en llegar: en medio de duras críticas y pedidos de cancelación, miles de usuarios en redes anunciaron su intención de poner en venta o tramitar la devolución de sus boletos para las funciones en Villa Crespo.
Las cuatro fechas de Rosalía en Buenos Aires
A pesar de la ola de repudio y de la marcada movilización de fanáticos para recuperar el dinero de sus tickets, los cuatro conciertos programados en el recinto de la Ciudad de Buenos Aires se mantienen confirmados en la agenda de la productora:
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Sábado 1 de agosto
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Domingo 2 de agosto
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Martes 4 de agosto
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Jueves 6 de agosto
A pocos días del inicio de las fechas, el escenario para las presentaciones de la artista en el país promete ser de máxima expectación, dividido entre quienes mantienen su entrada para ver el nuevo despliegue escénico y quienes buscan cancelar su asistencia tras el choque cultural de la final mundialista.
¿Qué dice la ley en Argentina sobre la devolución de entradas?
La legislación nacional respalda plenamente al consumidor en este tipo de situaciones. De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) y el marco legal que regula las contrataciones a distancia:
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Los usuarios tienen derecho a revocar la compra dentro del plazo legal establecido.
En este tipo de espectáculos, el reembolso puede solicitarse hasta 10 días corridos antes de la fecha del show, sin necesidad de justificar los motivos de la decisión.
El reintegro del dinero debe efectuarse por el mismo medio de pago utilizado en la operación original (tarjeta de crédito, débito o transferencia).
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