Dónde conviene comprar neumáticos para no perder dinero en el intento

El neumático es uno de los elementos más importantes de un vehículo, ya que asegura la seguridad, el agarre y la estabilidad en la carretera. Su correcto estado evita accidentes y mejora el rendimiento del auto, especialmente en condiciones de lluvia o caminos irregulares.

Po otro lado, se recomienda cambiar los neumáticos cuando el dibujo llega a los 3 mm, cuando presentan desgaste irregular o signos de deterioro. Además, es fundamental revisarlos periódicamente para evitar problemas inesperados mientras se transita.