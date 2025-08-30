Dónde conviene comprar neumáticos para no perder dinero en el intento
Para asegurar un correcto rendimiento y seguridad de cada ocupante, se aconseja cambiar los neumáticos cada 40.000 kilómetros. Los detalles en la nota.
Los neumáticos son una pieza esencial en el andar de cualquier vehículo. Estos se encargan de asegurar un funcionamiento estable y eficiente en cualquier tipo de terreno, motivo por el cual deben estar en perfectas condiciones. Por lo general, además de rotarlos durante un cierto kilometraje, se deben reemplazar por nuevos cada 40.000 kilómetros.
A la hora de comprar neumáticos, muchos conductores comparan precios, marcas y países, ya que los valores fluctúan mucho dependiendo del tamaño y región donde se compra. Si bien Chile era una opción confiable y accesible, los usuarios empezaron a adquirir cubiertas chinas.
Ya no conviene comprar neumáticos en Chile
Según expertos, comprar neumáticos en Chile ya no resulta tan conveniente para los argentinos. La apertura de importaciones y la llegada de marcas chinas más económicas hicieron que el mercado local se vuelva competitivo, con primeras marcas como Bridgestone, Firestone, Michelin, Fate y Pirelli enfrentando precios ajustados.
Si bien los neumáticos chinos pueden ser más baratos, la calidad varía y no siempre compensa la diferencia de precio. Además, la suba de tasas y los costos de financiación encarecen la compra con cuotas, lo que limita aún más la ventaja de traer cubiertas del exterior.
El neumático es uno de los elementos más importantes de un vehículo, ya que asegura la seguridad, el agarre y la estabilidad en la carretera. Su correcto estado evita accidentes y mejora el rendimiento del auto, especialmente en condiciones de lluvia o caminos irregulares.
Po otro lado, se recomienda cambiar los neumáticos cuando el dibujo llega a los 3 mm, cuando presentan desgaste irregular o signos de deterioro. Además, es fundamental revisarlos periódicamente para evitar problemas inesperados mientras se transita.
