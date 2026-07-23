Consumo en picada: las ventas mayoristas cayeron 2,3% interanual a mayo de 2026
En un informe reciente del INDEC cosnta que las ventas repuntaron levemente el trimestre pasado, pero no alcanzó para reverir la comparativa con mayo de 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el consumo en supermercados mayoristas creció un 2,3% entre abril y mayo de 2026. Sin embargo, en la comparativa interanual sigue un 2,3% por debajo con respecto al mismo mes de 2025.
Así como las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas repuntó en mayo de 2026, los precios también subieron, pero en menor medida. El INDEC informó que en junio hubo un incremento del 1,1% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
Volviendo al volumen de consumo en mayo de 2026, en el relevamiento consta que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025".
Mientras tanto, "las ventas totales a precios corrientes, para mayo de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.502.789,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,9% respecto al mismo mes del año anterior".
El texto da cuenta de que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 2,3% respecto a igual mes de 2025", y que hay un incremento del 3% acumulado entre enero y mayo de 2026, con respecto al mismo período pero de 2025.
Pero ¿qué fue lo que más compró el público en los autoservicios mayoristas?
Los artículos de almacén -que son los que tienen más vida útil- representan el 44,4% de los productos adquiridos en mayo de 2026, contra un 25,9% de los elementos de perfumería y limpieza.
El resto de las categorías quedó por debajo de esos dos grandes grupos, como fue el caso de las bebidas (10,7%) o la carne (3,4%) y los lácteos (5,450).
Otro dato no menor es que el 27,3% de los consumidores pagaron con tarjetas de crédito, lo que posiblemente contribuirá al endeudamiento hogareño pero el 32,3% abonó la cuenta con "otros medios", una categoría que incluye a las billeteras virtuales.
El 24,4% pagó en efectivo y el 16% lo hizo con tarjetas de débito, con un ticket promedio de $45.913.
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