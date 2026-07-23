Consumo en picada: las ventas mayoristas cayeron 2,3% interanual a mayo de 2026

Pero ¿qué fue lo que más compró el público en los autoservicios mayoristas?

Los artículos de almacén -que son los que tienen más vida útil- representan el 44,4% de los productos adquiridos en mayo de 2026, contra un 25,9% de los elementos de perfumería y limpieza.

El resto de las categorías quedó por debajo de esos dos grandes grupos, como fue el caso de las bebidas (10,7%) o la carne (3,4%) y los lácteos (5,450).

Otro dato no menor es que el 27,3% de los consumidores pagaron con tarjetas de crédito, lo que posiblemente contribuirá al endeudamiento hogareño pero el 32,3% abonó la cuenta con "otros medios", una categoría que incluye a las billeteras virtuales.

El 24,4% pagó en efectivo y el 16% lo hizo con tarjetas de débito, con un ticket promedio de $45.913.