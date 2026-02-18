El bodegón de Palermo donde se puede comer mariscos abundantes y a buen precio en la Ciudad

Cómo llegar a La Pescería

Muchos clientes optan por ir en vehículo particular, ya que en los alrededores suele haber opciones para estacionar. También es sencillo llegar en transporte público: la estación Scalabrini Ortiz de la línea D del subte se encuentra a pocos metros de La Pescería, al mismo tiempo que las líneas de colectivos 39, 111, 141 y 152 circulan muy cerca del local.