El bodegón de Palermo donde se puede comer mariscos abundantes y a buen precio en la Ciudad
Se especializa en cocina de mar y queda en Coronel Díaz. Desde rabas hasta langosta, conocé los platos estrella de este restaurante que abre todos los días.
Durante el verano, el ambiente de Buenos Aires cambia por completo. Los barrios se llenan de alegría y los bodegones tradicionales ganan terreno con la llegada de las altas temperaturas. En estos sitios, comer rico, bonito y barato no es un desafío, sino parte de la identidad porteña.
Entre las alternativas más buscadas aparece La Pescería, un restaurante especializado en cocina de mar que se consolidó como referencia dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, su locación estratégica facilita el acceso desde distintos barrios y recibe comensales todos los días de la semana.
Las especialidades de La Pescería
Este recinto se caracteriza por ofrecer una propuesta que combina sabor, porciones abundantes y precios accesibles. Estas son algunas de sus especialidades:
- Rabas crocantes
- Langostinos empanizados
- Gambas salteadas al ajillo
- Abadejo fresco
- Brótola a la plancha
- Salmón a la parrilla
- Trucha sencilla
- Trucha con crema de puerro
- Salmón rosado con crema de camarón
- Merluza al roquefort
- Surubí al limón y perejil
- Cazuela de mariscos para compartir
- Paella para compartir
- Risotto de camarones
- Risotto de frutos de mar
- Parrillada de mariscos
- Pulpo al estilo español
- Langosta cubana entera
- Ostras gratinadas con cuatro quesos
Dónde queda La Pescería
La Pescería funciona en Coronel Díaz 1651, dentro del barrio de Palermo. Su ubicación facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad y, como valor agregado, atiende todos los días entre las 12 y la medianoche, ideal para almorzar o cenar.
Cómo llegar a La Pescería
Muchos clientes optan por ir en vehículo particular, ya que en los alrededores suele haber opciones para estacionar. También es sencillo llegar en transporte público: la estación Scalabrini Ortiz de la línea D del subte se encuentra a pocos metros de La Pescería, al mismo tiempo que las líneas de colectivos 39, 111, 141 y 152 circulan muy cerca del local.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario