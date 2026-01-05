El pueblo en Brasil con dunas, palmeras y aguas cálidas para hacer deportes de agua
Este atrapante destino de Brasil se ubica dentro del estado de Ceará, a tan solo 300 kilómetros de Fortaleza. Conocé todos los detalles en la nota.
Más allá de sus ciudades vibrantes, entre las que aparecen Río de Janeiro o Florianópolis, Brasil presenta rincones donde la naturaleza y su fauna es su principal atracción, creando paisajes atrapantes y difíciles de encontrar en otra parte del mundo. Es por este motivo que el territorio brasileño se consolida como uno de los grandes tesoros del continente.
En ese escenario aparece Jericoacoara, en Ceará, un destino rodeado de dunas, lagunas de agua transparente y caminos de arena que se recorren sobre ruedas. Este antiguo pueblo de pescadores, además, se transformó en un refugio ideal para quienes buscan vivir una experiencia auténtica y atrapante.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
En Jericoacoara hay actividades para todos los gustos. Se puede descansar en la playa o caminar junto al mar. Para quienes buscan movimiento, los paseos en buggy o cuatriciclo permiten recorrer dunas y llegar a lagunas de agua clara.
Entre las experiencias más populares están los descensos por las dunas en tabla y las visitas a la Lagoa do Paraíso y al Buraco Azul. Cuando cae el sol, el pueblo se active con bares frente al mar, música y un ambiente perfecto para compartir y disfrutar en compañía de amigos o familiares.
Dónde queda Jericoacoara
Este rincón del nordeste brasileño se encuentra en el estado de Ceará, una región conocida por sus paisajes naturales y clima cálido durante todo el año. Jericoacoara se ubica a 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con conexiones aéreas, lo que facilita el acceso desde otras ciudades o países.
Cómo llegar a Jericoaquara
La forma más elegida para llegar a Jericoacoara es viajar en avión hasta Fortaleza y, desde allí, conectar con un vuelo corto hacia el aeropuerto más cercano al destino. Para quienes prefieren el camino por tierra, también hay traslados desde la capital de Ceará, aunque el trayecto es más extenso y puede demandar varias horas entre rutas y caminos de arena.
