El destino de Chaco que sorprende por su nombre, su naturaleza y la Fiesta del Chivo

La gastronomía también es protagonista, especialmente durante la Fiesta Provincial del Chivo, donde se pueden degustar platos típicos acompañados de productos regionales.

Dónde queda Pampa del Infierno

Pampa del Infierno se encuentra en la provincia del Chaco, en el noreste argentino. Es la cabecera del departamento Almirante Brown y está ubicada sobre la Ruta Nacional 16, una vía clave que conecta distintas localidades del litoral.

El clima de la zona es cálido, con veranos de altas temperaturas y una marcada estación seca, características que definen tanto el paisaje como las actividades disponibles.

Cómo llegar a Pampa del Infierno

El acceso principal al pueblo es a través de la Ruta Nacional 16, que lo conecta con ciudades importantes de la región.

Para llegar:

Desde Resistencia, capital del Chaco, hay que recorrer aproximadamente 250 kilómetros hacia el noroeste

Se puede viajar en vehículo particular o mediante transporte interurbano

Algunos tramos pueden ser de ripio o tierra, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de salir

El recorrido permite además combinar la visita con otros destinos del norte argentino, haciendo del viaje una experiencia más completa.