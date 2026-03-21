El destino de Chaco que sorprende por su nombre, su naturaleza y la Fiesta del Chivo
Ubicado sobre la Ruta 16, este rincón chaqueño ofrece tranquilidad, avistaje de fauna y tradiciones criollas. Conocé cómo llegar y qué hacer en este oasis del norte.
En el norte argentino existen destinos poco conocidos que sorprenden por su naturaleza, tradiciones y paisajes únicos. Algunos, incluso, llaman la atención desde el primer momento por su nombre
Lejos de lo que sugiere su denominación, este rincón del Chaco se presenta como un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y cultura local en un entorno poco explorado.
Qué se puede hacer en Pampa del Infierno
Pampa del Infierno ofrece una variedad de actividades pensadas para disfrutar del entorno natural y las tradiciones de la región.
Entre las principales propuestas se destacan:
- Observación de aves y fauna local, con especies típicas del monte chaqueño como loros, cardenales y carpinteros
- Caminatas y recorridos en bicicleta por senderos rurales rodeados de naturaleza
- Fotografía de paisajes, ideal para quienes buscan capturar la biodiversidad del norte argentino
- Paseos por la plaza 25 de Mayo, centro de la vida social y cultural del pueblo
Además, el destino cuenta con una fuerte identidad cultural. Es posible visitar talleres artesanales donde se trabajan técnicas tradicionales de cuero, cerámica y tejido, así como espacios que preservan la historia local.
La gastronomía también es protagonista, especialmente durante la Fiesta Provincial del Chivo, donde se pueden degustar platos típicos acompañados de productos regionales.
Dónde queda Pampa del Infierno
Pampa del Infierno se encuentra en la provincia del Chaco, en el noreste argentino. Es la cabecera del departamento Almirante Brown y está ubicada sobre la Ruta Nacional 16, una vía clave que conecta distintas localidades del litoral.
El clima de la zona es cálido, con veranos de altas temperaturas y una marcada estación seca, características que definen tanto el paisaje como las actividades disponibles.
Cómo llegar a Pampa del Infierno
El acceso principal al pueblo es a través de la Ruta Nacional 16, que lo conecta con ciudades importantes de la región.
Para llegar:
- Desde Resistencia, capital del Chaco, hay que recorrer aproximadamente 250 kilómetros hacia el noroeste
- Se puede viajar en vehículo particular o mediante transporte interurbano
- Algunos tramos pueden ser de ripio o tierra, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de salir
El recorrido permite además combinar la visita con otros destinos del norte argentino, haciendo del viaje una experiencia más completa.
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