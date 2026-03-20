Escapadas en Buenos Aires: el destino con cascadas, arroyos y una tranquilidad inigualable
La provincia de Buenos Aires esconde rincones poco conocidos ideales para desconectar del ritmo de la ciudad
Hay un pequeño pueblo del sur bonaerense que sorprende con su entorno natural, arroyos cristalinos y una calma difícil de encontrar en otros destinos. Rodeado de campos y atravesado por cursos de agua, este lugar se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan aire libre, paisajes rurales y una experiencia distinta, lejos del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Indio Rico
Uno de los mayores atractivos de Indio Rico es su conexión con la naturaleza. El entorno del Río Quequén Salado ofrece espacios ideales para pasar el día, hacer picnic o simplemente relajarse escuchando el sonido del agua.
Entre las principales actividades se destacan:
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Disfrutar de arroyos y pequeñas cascadas, perfectas para descansar o refrescarse
Pesca y caminatas al aire libre en un entorno natural poco intervenido
Recorrer la antigua estación de tren, hoy convertida en espacio cultural
Visitar el almacén de ramos generales, que conserva la esencia del siglo XX
Participar en la Fiesta del Cordero al Disco, un clásico local que combina gastronomía y música
Es un destino ideal para fines de semana largos o escapadas tranquilas.
Dónde queda Indio Rico
Indio Rico se encuentra en el partido de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a aproximadamente 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para desconectar varios días.
El pueblo fue reconocido en 2017 como “Pueblo Turístico”, destacando su valor cultural, histórico y natural dentro del territorio bonaerense.
Cómo llegar a Indio Rico
Llegar a Indio Rico en auto es sencillo, aunque el viaje es largo:
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Tomar la Ruta Nacional 3 desde Buenos Aires en dirección sur
Continuar hasta la ciudad de Tres Arroyos
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Desde allí, seguir por la Ruta Provincial 85 durante unos 47 km
El trayecto total dura alrededor de 7 horas, atravesando paisajes rurales que anticipan la tranquilidad del destino.
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