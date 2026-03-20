Escapadas en Buenos Aires: el destino con cascadas, arroyos y una tranquilidad inigualable

El pueblo fue reconocido en 2017 como “Pueblo Turístico”, destacando su valor cultural, histórico y natural dentro del territorio bonaerense.

Cómo llegar a Indio Rico

Llegar a Indio Rico en auto es sencillo, aunque el viaje es largo:

Tomar la Ruta Nacional 3 desde Buenos Aires en dirección sur

Continuar hasta la ciudad de Tres Arroyos

Desde allí, seguir por la Ruta Provincial 85 durante unos 47 km

El trayecto total dura alrededor de 7 horas, atravesando paisajes rurales que anticipan la tranquilidad del destino.