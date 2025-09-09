El destino uruguayo que es un paraíso escondido para disfrutar en el verano

Dónde queda Oceanía del Polonio

Este pequeño, pero atractivo destino se encuentra en el departamento de Rocha, específicamente en el kilómetro 256 de la Ruta Nº10. Está ubicada a unos 200 kilómetros de Montevideo y a 500 de Buenos Aires, en pleno litoral uruguayo.

Cómo llegar a Oceanía del Polonio

Para llegar a Oceanía del Polonio desde Argentina, primero se debe arribar a Montevideo. Desde la capital uruguaya, el viaje continúa por carretera hacia el este, recorriendo unos 200 kilómetros hasta el departamento de Rocha.

El trayecto, que suele durar alrededor de tres horas, combina la Ruta Interbalnearia y la Ruta 9, ofreciendo paisajes costeros y rurales antes de llegar a destino.