Turismo en Argentina: el pueblo de Jujuy que fue elegido entre los mejores del mundo

- Visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima, que es una capilla construida en la década de 1840.

- Recorrer los cinco circuitos: la Cascada Casa Mocha, un paseo hermoso cerca del pueblo hasta la caída del río.

- El Antiguito que tiene miradores y construcciones antiguas de barro y piedras.

- Pueblo viejo, un sitio arqueológico de gran valor para conocer.

- El Qhapaq Ñam, Camino del Inca, se encuentra pasando Santa Ana.

- Recorrer las imponentes Serranías del Hornocal, que incluyen el Cerro de los 14 Colores, yendo para Humahuaca, una experiencia única.

Caspala Jujuy.jpg

Dónde queda Caspalá

Caspalá se encuentra a 10 kilómetros al oeste de Santa Ana, en un pequeño valle rodeado por cerros de 4.000 metros de altura. Está ubicado a 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia), a 100 kilómetros de San Francisco (en las yungas), y a 115 kilómetros del pueblo de Humahuaca (en la quebrada).

caspala Gentileza El Tribuno

Cómo llegar a Caspalá

Para llegar a Jujuy se puede viajar tanto en colectivo como en avión. Para los que prefieren la ruta, desde San Salvador de Jujuy por Ruta Nacional N°9 se accede hasta la ciudad de Humahuaca, de ahí se debe tomar el empalme de ruta provincial N°73 hasta llegar a Caspalá.