Vacaciones en Jujuy: el pueblo que fue elegido como uno de los más hermosos del mundo
Un rincón jujeño acaba de ser elegido entre los 50 pueblos más hermosos del mundo, y es una joya que ningún viajero debería perderse.
En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, un poblado con menos de mil habitantes volvió a captar la atención internacional. Su escenario multicolor, su arquitectura de adobe y su mercado artesanal cotidiano lo convierten en una de las joyas más valoradas de la Argentina.
El reconocimiento fue otorgado por la agencia Unforgettable Travel Company, que lo incluyó en la lista de los 50 pueblos más bellos del mundo junto a destinos como Cinque Terre en Italia y Shirakawa-go en Japón. El informe resaltó su riqueza cultural, sus tradiciones vivas y su modelo turístico sostenible, basado en energías renovables, productos agroecológicos y proyectos comunitarios.
La distinción se suma a un antecedente mayor: la Quebrada de Humahuaca, de la que este poblado forma parte, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. De este modo, se refuerza la importancia de un destino que combina historia, paisaje y un fuerte sentido de identidad local.
Qué se puede hacer en Purmamarca
La gran estrella del lugar es el Cerro de los Siete Colores, cuya paleta natural de verdes, rojos y amarillos cambia según la hora del día. Otro imperdible es el Paseo de los Colorados, un sendero de tres kilómetros que rodea montañas rojizas y ofrece vistas espectaculares para caminatas o fotografía.
El casco histórico guarda verdaderas joyas culturales, como la iglesia de Santa Rosa de Lima, construida en 1648 y declarada Monumento Histórico Nacional. Allí se preservan tallas e imágenes religiosas que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y coloniales. Además, el mercado artesanal abierto todos los días es un punto de encuentro para comprar tejidos, cerámicas y recuerdos elaborados por manos locales.
Dónde queda Purmamarca
Este pintoresco pueblo está situado a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en plena Quebrada de Humahuaca. Su ubicación privilegiada lo convierte en una parada obligada para quienes recorren el norte argentino, rodeado de cerros multicolores y un ambiente que transmite serenidad.
Cómo llegar a Purmamarca
Desde San Salvador de Jujuy, se accede a través de la Ruta Nacional 9 en aproximadamente una hora de viaje en auto o colectivo. También es posible llegar desde Salta capital en unas tres horas de recorrido.
Muchos circuitos turísticos incluyen la visita dentro de excursiones que recorren la Quebrada de Humahuaca, pasando también por Tilcara y Humahuaca. De esta manera, se convierte en un punto estratégico para explorar la región andina y sus paisajes únicos.
