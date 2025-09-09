Vacaciones en Jujuy: el pueblo que fue elegido como uno de los más hermosos del mundo

El casco histórico guarda verdaderas joyas culturales, como la iglesia de Santa Rosa de Lima, construida en 1648 y declarada Monumento Histórico Nacional. Allí se preservan tallas e imágenes religiosas que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y coloniales. Además, el mercado artesanal abierto todos los días es un punto de encuentro para comprar tejidos, cerámicas y recuerdos elaborados por manos locales.

Dónde queda Purmamarca

Este pintoresco pueblo está situado a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en plena Quebrada de Humahuaca. Su ubicación privilegiada lo convierte en una parada obligada para quienes recorren el norte argentino, rodeado de cerros multicolores y un ambiente que transmite serenidad.

Cómo llegar a Purmamarca

Desde San Salvador de Jujuy, se accede a través de la Ruta Nacional 9 en aproximadamente una hora de viaje en auto o colectivo. También es posible llegar desde Salta capital en unas tres horas de recorrido.

Muchos circuitos turísticos incluyen la visita dentro de excursiones que recorren la Quebrada de Humahuaca, pasando también por Tilcara y Humahuaca. De esta manera, se convierte en un punto estratégico para explorar la región andina y sus paisajes únicos.