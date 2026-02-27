El ejercicio recomendado para combatir el envejecimiento
En este ejercicio, la salud se mide por ganar fuerza y movilidad sin dolor: ese es el progreso real que marca avances sostenibles y funcionales en el cuerpo.
Las sentadillas son un ejercicio central para la salud, porque ayudan a sostener masa muscular, estabilidad y autonomía con los años. Por eso se recomiendan tanto en mayores de 50 como en cualquier edad que busque fuerza funcional y movimiento sin limitaciones.
La entrenadora Caroline Idiens las define como clave para la longevidad, aunque señala que pueden adaptarse si hay molestias en las rodillas. La clave no es solo bajar y subir, sino aplicar una técnica correcta para proteger la salud articular, evitar lesiones y obtener beneficios reales.
La técnica correcta de este ejercicio
La técnica de sentadilla es la que determina su impacto en la salud y en la eficacia del entrenamiento. Especialistas coinciden en que la alineación corporal es clave: las rodillas deben acompañar la línea de los pies sin abrirse en exceso para evitar sobrecargas.
- El gesto se inicia con un desplazamiento de cadera hacia atrás, como si la persona fuera a sentarse en una silla.
- El torso se mantiene firme, con el pecho abierto y la espalda neutra, sin curvarse.
- El peso corporal se reparte entre talón y mediopié, nunca en las puntas.
Estos ajustes mejoran la activación muscular, protegen la salud articular y reducen el riesgo de lesiones durante el ejercicio.
Errores frecuentes y progresiones apresuradas
La sentadilla es clave para mantener fuerza, estabilidad y salud después de los 50, pero especialistas advierten que progresar demasiado rápido es un error común. La movilidad de tobillos y caderas, junto con una buena postura, resultan esenciales para ejecutarla sin riesgos.
Entrenadores coinciden en que la técnica debe priorizar el core activo y el gesto de llevar la cadera hacia atrás para lograr una correcta activación del glúteo. Estos ajustes protegen la salud articular y hacen que el ejercicio sea más eficaz, más allá de la cantidad de repeticiones.
Alternativas cuando aparece dolor de rodilla
Cuando surgen molestias en las rodillas durante la sentadilla, lo primero es frenar el ejercicio y buscar variantes que cuiden la salud articular. La entrenadora Caroline Idiens sugiere reemplazarla por el hip thrust o puente de cadera en banco, un movimiento que fortalece la cadena posterior sin sobrecargar la articulación.
- En el hip thrust, la persona apoya la espalda en un banco, mantiene las rodillas a 90° y eleva la cadera empujando con los talones para activar glúteos.
- Otra opción es el puente de glúteos en el suelo, con rodillas flexionadas y elevación controlada de la pelvis.
- Ambas variantes trabajan la fuerza sin exigir la rodilla en el mismo rango que la sentadilla tradicional.
La elección del ejercicio debe adaptarse a la estructura corporal y a la movilidad de cada persona. En términos de salud, la calidad técnica y la constancia resultan más determinantes que la intensidad o la carga.
