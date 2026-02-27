El ejercicio recomendado para combatir el envejecimiento

Entrenadores coinciden en que la técnica debe priorizar el core activo y el gesto de llevar la cadera hacia atrás para lograr una correcta activación del glúteo. Estos ajustes protegen la salud articular y hacen que el ejercicio sea más eficaz, más allá de la cantidad de repeticiones.

Alternativas cuando aparece dolor de rodilla

Cuando surgen molestias en las rodillas durante la sentadilla, lo primero es frenar el ejercicio y buscar variantes que cuiden la salud articular. La entrenadora Caroline Idiens sugiere reemplazarla por el hip thrust o puente de cadera en banco, un movimiento que fortalece la cadena posterior sin sobrecargar la articulación.

En el hip thrust , la persona apoya la espalda en un banco, mantiene las rodillas a 90° y eleva la cadera empujando con los talones para activar glúteos .

, la persona apoya la espalda en un banco, mantiene las y eleva la cadera empujando con los para activar . Otra opción es el puente de glúteos en el suelo , con rodillas flexionadas y elevación controlada de la pelvis .

, con rodillas flexionadas y elevación controlada de la . Ambas variantes trabajan la fuerza sin exigir la rodilla en el mismo rango que la sentadilla tradicional.

La elección del ejercicio debe adaptarse a la estructura corporal y a la movilidad de cada persona. En términos de salud, la calidad técnica y la constancia resultan más determinantes que la intensidad o la carga.