El ejercicio ideal para bajar el abdomen y tenerlo plano

Un descanso correcto y una alimentación equilibrada son las bases para llegar al cuerpo soñado. Los detalles en la nota.

Este es el mejor ejercicio para quemar la grasa abdominal y tener un abdomen plano. 

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos no solo piensan en las vacaciones o las fiestas, sino que también en cómo llegar en óptimas condiciones físicas a esta temporada. Lo cierto es que el ejercicio frecuente, el descanso correcto y una alimentación equilibrada son las bases para llegar al cuerpo soñado.

Durante los últimos años, los entrenamientos caseros comenzaron a ganar gran popularidad por su comodidad y porque utilizan elementos que se pueden adquirir a precios bajos. Dentro de estos movimientos, aparecen ejercicios clásicos como planchas, abdominales y burpees, todos orientados a quemar grasa.

Pero también hay movimientos menos conocidos, como el Bird dog, que son valorados por su sencillez y alta eficacia. Este ejercicio activa múltiples grupos musculares a la vez, incluyendo glúteos, abdominales, espalda y hombros, combinando fuerza y estabilidad en un solo movimiento.

Cuántos días es ideal entrenar para ver resultados

abdominales
Los especialistas recomiendan 30 minutos diarios de actividad física.

Para obtener resultados visibles y cuidar la salud, se recomienda dedicar al menos 30 minutos diarios a la actividad física, combinando ejercicios de fuerza, movilidad y cardio.

Movimientos como el Bird dog pueden realizarse en el hogar y sin equipamiento, lo que se traduce en una gran ventaja para el bolsillo porque se evita el gasto en gimnasios o entrenamientos personalizados. Para realizarlo, se debe apoyar manos y rodillas en el piso y levantar brazos y piernas opuestas de forma alternada. Este movimiento fortalece abdomen, espalda y glúteos.

Incorporar entrenamiento no solo fortalece músculos y articulaciones, sino que también mejora la circulación, regula la presión arterial y refuerza el sistema inmunológico. Por este motivo, mantenerse activo ayuda a prevenir enfermedades como diabetes o problemas cardíacos, al tiempo que promueve reduce el estrés y aumenta la energía.

