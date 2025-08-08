El ejercicio en el agua se vuelve el mejor aliado para combatir la obesidad
Un estudio demuestra que practicar ejercicios acuáticos aeróbicos durante 10 semanas reduce el peso y mejora la salud notablemente.
El ejercicio en el agua es uno de los métodos más efectivos para combatir la obesidad y el sobrepeso, gracias a los beneficios que ofrece la flotación. Cuando el cuerpo se sumerge hasta la altura de la clavícula, se siente hasta un 90% más ligero, lo que reduce el impacto en las articulaciones y facilita el movimiento. Este ejercicio es perfecto para tu salud.
Este fenómeno, conocido como el principio de Arquímedes, es clave para las personas con sobrepeso, ya que permite realizar ejercicios de forma segura y sin riesgo de lesiones. Según un análisis de datos publicado en la revista BMJ Open, los ejercicios aeróbicos acuáticos realizados durante al menos 10 semanas pueden ser altamente efectivos para reducir el peso y la circunferencia de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad.
Los ejercicios recomendados para combatir la obesidad
Un estudio de la Universidad Nacional Pukyong de Corea del Sur analizó cómo los ejercicios acuáticos impactan la salud de personas con un IMC (Índice de Masa Corporal) superior a 30, lo que indica sobrepeso u obesidad.
Tras revisar datos de ensayos clínicos con más de 280 participantes, se descubrió que los ejercicios en el agua, tales como aeróbicos, zumba, yoga y jogging acuático, son muy efectivos para reducir el peso corporal (un promedio de 3 kilos) y disminuir la circunferencia de la cintura (3 cm). Estos ejercicios, realizados generalmente dos o tres veces por semana, durante sesiones de 60 minutos, mostraron ser particularmente beneficiosos para mujeres y personas mayores de 45 años.
Los beneficios no solo son físicos. El ejercicio acuático también mejora la movilidad, la coordinación y la autoestima de los participantes, lo que contribuye al bienestar general.
Según los expertos, el agua permite que las personas obesas se muevan con mayor facilidad, lo que no solo favorece su salud física, sino también emocional. Además, los ejercicios acuáticos, al reducir el impacto en las articulaciones, se convierten en una opción segura para aquellos que desean comenzar una rutina de ejercicios sin riesgo de lesiones.
