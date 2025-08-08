El ejercicio en el agua se vuelve el mejor aliado para combatir la obesidad

El ejercicio en el agua es uno de los métodos más efectivos para combatir la obesidad y el sobrepeso, gracias a los beneficios que ofrece la flotación. Cuando el cuerpo se sumerge hasta la altura de la clavícula, se siente hasta un 90% más ligero, lo que reduce el impacto en las articulaciones y facilita el movimiento. Este ejercicio es perfecto para tu salud.