El ejercicio que es más efectivo para mejorar tu forma física
Caminar es un gran comienzo, pero sumar ejercicios más intensos puede potenciar notablemente los beneficios para la salud.
Caminar es uno de los hábitos más comunes para mantenerse activo y cuidar la salud, pero varios especialistas advierten que, si el objetivo es mejorar de manera notable el estado físico, puede no ser suficiente. Aunque sus beneficios están respaldados por la ciencia, existen rutinas más intensas y eficaces que permiten progresar en menos tiempo.
En países como España, caminar forma parte de la vida cotidiana, ya sea para ir al trabajo, pasear al perro o despejar la mente. Este hábito ayuda a mantenerse activo, favorece la circulación y reduce el riesgo de enfermedades. Sin embargo, los expertos coinciden en que es necesario complementar con ejercicios más exigentes si se quiere aumentar la fuerza, mejorar la capacidad aeróbica o lograr una reducción del peso corporal.
La rutina que recomiendan los expertos
El divulgador de salud Marcos Vázquez, creador del proyecto Fitness Revolucionario, explicó a Applesfera que “caminar es muy beneficioso, pero no alcanza por sí solo. Es fundamental incorporar actividad física más intensa, combinando entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico, y si además sumás sesiones de HIIT, mucho mejor”.
Según estudios como los publicados en Circulation Research, estas rutinas reducen el riesgo de mortalidad de forma más efectiva y en menos tiempo. Mientras que una caminata puede requerir más de una hora para lograr ciertos efectos, bastan 45 o 50 minutos de entrenamiento intenso para obtener resultados superiores.
Vázquez recomienda alternar los paseos con sesiones de fuerza dos veces por semana y actividades que aumenten el ritmo cardiaco, como el HIIT, incluso desde casa y sin necesidad de equipamiento costoso.
Caminar sigue siendo un hábito saludable y valioso, pero si el objetivo es mejorar la forma física de manera integral, la clave está en combinarlo con ejercicios más exigentes. “Podemos seguir caminando regularmente, pero debemos intentar incluir al menos un par de días de entrenamiento de fuerza y alguna actividad aeróbica que haga trabajar al corazón a mayor rendimiento”, concluye el experto.
