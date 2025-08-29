El ejercicio que es más efectivo para mejorar tu forma física

Vázquez recomienda alternar los paseos con sesiones de fuerza dos veces por semana y actividades que aumenten el ritmo cardiaco, como el HIIT, incluso desde casa y sin necesidad de equipamiento costoso.

Caminar sigue siendo un hábito saludable y valioso, pero si el objetivo es mejorar la forma física de manera integral, la clave está en combinarlo con ejercicios más exigentes. “Podemos seguir caminando regularmente, pero debemos intentar incluir al menos un par de días de entrenamiento de fuerza y alguna actividad aeróbica que haga trabajar al corazón a mayor rendimiento”, concluye el experto.