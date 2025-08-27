La rutina de 30 minutos en cinta que quema grasa más rápido que el running
Se presenta como una opción perfecta para quienes cuentan con poco tiempo o prefieren evitar las rutinas intensas y desgastantes del gimnasio.
El método 12-3-30 se volvió un método fitness viral en redes sociales por su simplicidad y eficacia para la salud y para quemar grasa sin largas horas en el gimnasio o sesiones intensas de running. Consiste en caminar 30 minutos en la cinta de correr a 4,8 km/h con inclinación del 12%, sin apoyarse en las barandas.
Qué es la rutina 12-3-30 y sus beneficios
Un estudio con 16 adultos jóvenes comparó el método 12-3-30 con running a ritmo propio durante 20-25 minutos, ajustando ambos entrenamientos para igualar el gasto calórico.
Los resultados mostraron que caminar en pendiente con el 12-3-30 quema más grasa (41%) que correr (33%). Según Women’s Health, esto se debe a que entrenar en zona 2 de frecuencia cardíaca utiliza la grasa como principal fuente de energía, mientras que al aumentar la intensidad el cuerpo recurre a los carbohidratos.
El método 12-3-30 generó opiniones divididas. Por un lado, Harvard Health Publishing destaca que incrementar la inclinación en la caminadora:
- Activa cuádriceps, glúteos y gemelos.
- Eleva el gasto calórico de manera segura.
- Mejora la capacidad aeróbica sin sobrecargar las articulaciones.
Por otro lado, Maelee Wells Sutton, entrenadora de Crunch Fitness, señaló que el estudio no refleja la experiencia de personas sedentarias, ya que los participantes entrenaban al menos tres veces por semana durante los últimos tres meses.
El 12-3-30 es ideal para quienes buscan quemar grasa con un ejercicio de bajo impacto, especialmente:
- Principiantes.
- Personas con movilidad reducida o en recuperación de lesiones.
En cambio, quienes busquen eliminar calorías más rápido y tengan poco tiempo, pueden preferir el running.
Sutton remarcó que la constancia es clave: si alguien no disfruta correr pero le gusta el 12-3-30, es mejor mantener esa práctica que forzarse con un entrenamiento que rara vez se completa. Además, Women’s Health recomienda la rutina para personas con buena condición física o con molestias articulares, mientras que deberían evitarla quienes son completamente sedentarios o tienen problemas crónicos en rodillas o espalda baja.
