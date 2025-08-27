La rutina de 30 minutos en cinta que quema grasa más rápido que el running

Por otro lado, Maelee Wells Sutton, entrenadora de Crunch Fitness, señaló que el estudio no refleja la experiencia de personas sedentarias, ya que los participantes entrenaban al menos tres veces por semana durante los últimos tres meses.

¿El método 12-3-30 realmente funciona para ponerte en forma?

El 12-3-30 es ideal para quienes buscan quemar grasa con un ejercicio de bajo impacto, especialmente:

Principiantes .

. Personas con movilidad reducida o en recuperación de lesiones.

En cambio, quienes busquen eliminar calorías más rápido y tengan poco tiempo, pueden preferir el running.

Sutton remarcó que la constancia es clave: si alguien no disfruta correr pero le gusta el 12-3-30, es mejor mantener esa práctica que forzarse con un entrenamiento que rara vez se completa. Además, Women’s Health recomienda la rutina para personas con buena condición física o con molestias articulares, mientras que deberían evitarla quienes son completamente sedentarios o tienen problemas crónicos en rodillas o espalda baja.