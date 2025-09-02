El ejercicio que de hacerlo después de los 50 años alarga la vida
Te contamos por qué hacer sentadillas fortalece las piernas y los glúteos, reduce el riesgo de caídas y mantiene la autonomía después de los 50.
A partir de los 50 años, el fitness y la salud se mantienen mejor combinando ejercicios de fuerza y cardio, pero las sentadillas se destacan por su impacto en la longevidad. Este ejercicio activa gran parte de la masa muscular, especialmente en piernas y glúteos, ayudando a prevenir la sarcopenia, reducir el riesgo de caídas y conservar la movilidad y autonomía.
Las sentadillas fortalecen piernas, glúteos y abdomen, estimulan la densidad ósea, previenen fracturas y osteoporosis, y mejoran la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa, factores clave para evitar enfermedades crónicas.
Su movimiento funcional imita el gesto de sentarse, fortaleciendo el core, aumentando la flexibilidad de cadera, el equilibrio y corrigiendo la postura. Por todas estas razones, las sentadillas son un ejercicio completo y recomendado para mantener fuerza, salud y autonomía en la madurez.
Los beneficios de este ejercicio
Existen varios tipos de sentadillas, cada una con beneficios específicos para fortalecer el cuerpo, entre ellas la clásica, la profunda, la sumo, la goblet, la búlgara y la pistol. Mantener la espalda recta y las rodillas alineadas es clave para evitar lesiones. La elección de la variante depende del entrenamiento, los objetivos y la capacidad de carga o impacto, y combinar diferentes tipos en una sesión permite trabajar más músculos y hacer los entrenamientos más dinámicos.
Los principales beneficios de las sentadillas a partir de los 50 años son:
- Previenen la sarcopenia: fortalecen los músculos del tren inferior y ayudan a mantener la masa y fuerza muscular, que disminuye con la edad.
- Reducen el riesgo de caídas: mejoran la fuerza de las piernas, la estabilidad y el equilibrio, facilitando movimientos cotidianos como agacharse, girarse o subir escaleras.
- Preservan la autonomía: permiten moverse con mayor seguridad, evitando la dependencia de un andador o de otras personas y asegurando fuerza para realizar gestos diarios.
- Fortalecen piernas y glúteos: trabajan cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas, y si se agregan cargas se potencia la fuerza y el crecimiento muscular. Además protegen articulaciones clave como cadera y rodillas.
- Trabajan el core: al realizar las sentadillas se activa la musculatura abdominal y lumbar, lo que ayuda a estabilizar el cuerpo y mantener una postura correcta.
Hacer sentadillas con regularidad permite mantener fuerza, movilidad, equilibrio y autonomía, convirtiéndolas en un ejercicio completo y recomendado para la salud a partir de los 50 años.
