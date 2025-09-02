el ejercicio que de hacerlo después de los 50 años alarga la vida

Los principales beneficios de las sentadillas a partir de los 50 años son:

Previenen la sarcopenia : fortalecen los músculos del tren inferior y ayudan a mantener la masa y fuerza muscular , que disminuye con la edad.

: fortalecen los músculos del y ayudan a mantener la , que disminuye con la edad. Reducen el riesgo de caídas : mejoran la fuerza de las piernas , la estabilidad y el equilibrio , facilitando movimientos cotidianos como agacharse, girarse o subir escaleras.

: mejoran la fuerza de las , la y el , facilitando movimientos cotidianos como agacharse, girarse o subir escaleras. Preservan la autonomía : permiten moverse con mayor seguridad , evitando la dependencia de un andador o de otras personas y asegurando fuerza para realizar gestos diarios.

: permiten moverse con , evitando la dependencia de un o de otras personas y asegurando fuerza para realizar gestos diarios. Fortalecen piernas y glúteos : trabajan cuádriceps , isquiotibiales , glúteos y pantorrillas , y si se agregan cargas se potencia la fuerza y el crecimiento muscular. Además protegen articulaciones clave como cadera y rodillas .

: trabajan , , y , y si se agregan cargas se potencia la fuerza y el crecimiento muscular. Además protegen articulaciones clave como y . Trabajan el core: al realizar las sentadillas se activa la musculatura abdominal y lumbar, lo que ayuda a estabilizar el cuerpo y mantener una postura correcta.

Hacer sentadillas con regularidad permite mantener fuerza, movilidad, equilibrio y autonomía, convirtiéndolas en un ejercicio completo y recomendado para la salud a partir de los 50 años.