Los ejercicios ultracortos que reemplazan largas sesiones de gimnasio
Señalan que quienes no encuentran tiempo para ejercitarse pueden mantener su salud reemplazando el entrenamiento con alternativas más rápidas y efectivas.
Hoy, la preocupación por la salud y el bienestar está cada vez más presente, pero no siempre resulta sencillo encontrar tiempo para ir al gimnasio o salir a correr. La falta de disponibilidad es uno de los principales motivos por los que muchas personas posponen la actividad física.
Sin embargo, los especialistas destacan que es posible mantener el cuerpo activo con alternativas prácticas: ejercicios cortos que se pueden realizar en cualquier momento del día. Estas rutinas rápidas permiten cuidar la salud sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento y se combinan de manera efectiva con una alimentación equilibrada, logrando resultados significativos en el bienestar físico y mental de quienes las incorporan a su rutina diaria.
Ejercicios que podés hacer en cualquier momento
Un estudio reciente de la Royal Society, liderado por Francesco Luciano de la Universidad de Milán, reveló que los microentrenamientos ultracortos pueden ofrecer beneficios similares o incluso superiores a las caminatas continuas. Según los datos, estas sesiones breves e intensas incrementan el consumo de oxígeno y el gasto calórico, permitiendo aprovechar el tiempo sin necesidad de rutinas largas o complejas.
Especialistas coinciden en que pausas activas de apenas 30 segundos o más tienen un impacto positivo en la salud cardiovascular, la fuerza muscular y la movilidad. Lucie Cowan, entrenadora principal en Third Space London, explicó que estas ráfagas de ejercicio elevan la frecuencia cardíaca, activan los músculos y queman calorías sin la logística que requieren los entrenamientos tradicionales.
Lo mejor es que no se necesita equipamiento y se pueden realizar en cualquier lugar: oficina, hogar o incluso mientras se espera en algún trámite. Entre los ejercicios sugeridos se encuentran: sentadillas en silla para piernas y core, flexiones de pared para pecho y brazos, marchar en el lugar para activar la circulación, elevaciones de talón para pantorrillas, y elevaciones laterales de pierna para fortalecer caderas.
También se recomiendan círculos con brazos, elevaciones de rodillas sentado, giros de torso, estiramiento de pantorrilla y equilibrio sobre un pie.
Incorporar estos microentrenamientos en la rutina diaria permite mantener el cuerpo activo, mejorar la movilidad y cuidar la salud cardiovascular sin complicaciones. La constancia en estos ejercicios cortos puede ser más efectiva que sesiones largas, ofreciendo resultados reales con mínima inversión de tiempo y esfuerzo.
