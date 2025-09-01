Los ejercicios ultracortos que reemplazan largas sesiones de gimnasio

Lo mejor es que no se necesita equipamiento y se pueden realizar en cualquier lugar: oficina, hogar o incluso mientras se espera en algún trámite. Entre los ejercicios sugeridos se encuentran: sentadillas en silla para piernas y core, flexiones de pared para pecho y brazos, marchar en el lugar para activar la circulación, elevaciones de talón para pantorrillas, y elevaciones laterales de pierna para fortalecer caderas.

También se recomiendan círculos con brazos, elevaciones de rodillas sentado, giros de torso, estiramiento de pantorrilla y equilibrio sobre un pie.

Incorporar estos microentrenamientos en la rutina diaria permite mantener el cuerpo activo, mejorar la movilidad y cuidar la salud cardiovascular sin complicaciones. La constancia en estos ejercicios cortos puede ser más efectiva que sesiones largas, ofreciendo resultados reales con mínima inversión de tiempo y esfuerzo.