Feriados nacionales: los cambios que realizó el Gobierno con el 12 de octubre
El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue toda una incógnita hasta que la gestión libertaria tomó una decisión. Enterate.
La publicación del Decreto N° 614/25 en el Boletín Oficial confirmó una noticia muy esperada: el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2025 cae domingo 12, se adelantará al viernes 10 de octubre. Con esta decisión, el Gobierno asegura un nuevo fin de semana largo y busca potenciar el turismo interno, uno de los sectores que más movimiento registra en estas fechas.
La medida volvió a instalar un debate habitual: ¿se trata de un feriado nacional o de un día no laborable? La diferencia es clave, porque impacta de manera directa en el bolsillo de los trabajadores y en la obligación de las empresas de otorgar descanso. Al adelantarse la conmemoración, queda confirmado que se trata de un feriado nacional que regirá en todo el país.
Hasta hace algunos años, cuando una fecha caía en sábado o domingo, el descanso podía perderse o depender de lo que dispusiera el Ejecutivo. Eso cambió con la Ley 27.399, que estableció que los feriados “trasladables” pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, siempre con criterios sociales y económicos.
Qué sucederá con el feriado del 12 de octubre
En esta ocasión, la Jefatura de Gabinete optó por adelantar el día al viernes 10. La lógica es clara: un fin de semana largo que arranca un viernes genera más turismo y consumo que si la fecha se corre a un lunes. No es casual que el 12 de octubre sea considerado el segundo feriado más relevante para el sector turístico, solo por detrás del Carnaval, superando incluso a Semana Santa en impacto económico.
La gran incógnita, cada vez que se modifica el calendario, es cómo repercute en los salarios. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y si alguien trabaja debe cobrar el doble. En cambio, en un día no laborable, la decisión depende del empleador: puede dar libre o exigir asistencia sin pagar un extra.
Esto genera escenarios distintos: en el sector público y bancario suele haber atención reducida o nula, mientras que en el ámbito privado algunos comercios cierran y otros trabajan normalmente. Para el turismo, lo importante es que exista un fin de semana largo. Pero para el trabajador que debe presentarse el viernes 10, la diferencia se siente en el bolsillo.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: NavidaD
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario