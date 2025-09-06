Feriados nacionales: los cambios que realizó el Gobierno con el 12 de octubre

Qué sucederá con el feriado del 12 de octubre

En esta ocasión, la Jefatura de Gabinete optó por adelantar el día al viernes 10. La lógica es clara: un fin de semana largo que arranca un viernes genera más turismo y consumo que si la fecha se corre a un lunes. No es casual que el 12 de octubre sea considerado el segundo feriado más relevante para el sector turístico, solo por detrás del Carnaval, superando incluso a Semana Santa en impacto económico.