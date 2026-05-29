El filósofo Albert Camus afirma que "la verdadera desgracia es no amar"

Amar, en cambio, significa asumir riesgos. Implica aceptar que pueden existir pérdidas, rechazos o decepciones. Pero también permite construir relaciones profundas, compartir experiencias y encontrar motivos para seguir adelante.

Otro aspecto importante del pensamiento de Camus es que el amor no debe entenderse como dependencia. El escritor defendía la idea de que una persona puede amar intensamente sin perder su libertad ni su individualidad.

A lo largo de su obra, el autor insistió en que la vida no siempre ofrece respuestas claras. Frente a esa incertidumbre, consideraba que los vínculos humanos son una de las herramientas más valiosas para atravesar la existencia con mayor plenitud.

Por eso, cuando afirmaba que la verdadera desgracia es no amar, estaba destacando el valor de mantener la sensibilidad, la empatía y la capacidad de conectar con los demás, incluso cuando hacerlo implique exponerse al dolor.

Más de medio siglo después de su muerte, las palabras de Albert Camus siguen despertando reflexiones sobre el amor, la felicidad y la manera en que las personas eligen relacionarse con el mundo que las rodea.