Borja Vilaseca, escritor: "Ser feliz es fácil si cumplís con estos tres requisitos"
Luego de tocar fondo y seguir hábitos destructivos, señala que la felicidad depende de prácticas cotidianas sostenidas que ayudan a ordenar la mente, el cuerpo y las emociones. Descubrí todos los detalles en la nota.
"Ser feliz es fácil si meditás, hacés ejercicio físico y tenés una serie de hábitos diarios" señaló el escritor Borja Vilaseca. A partir de su experiencia personal y su enfoque en el desarrollo humano, sostiene que la felicidad no depende de factores externos, sino de prácticas cotidianas sostenidas que ayudan a ordenar la mente, el cuerpo y las emociones.
En esa línea, su propuesta se centra en el autoconocimiento como base para transformar la vida diaria, incorporando hábitos conscientes que permiten observar los propios pensamientos, gestionar mejor las emociones y tomar decisiones más alineadas con el bienestar personal.
La reflexión de Borja Vilaseca
Para Vilaseca, la felicidad no se encuentra afuera, sino que es un estado que se construye desde el interior. Cuestiona la creencia de que el bienestar depende del dinero, el éxito o las relaciones, ya que considera que esa búsqueda externa genera insatisfacción constante.
Desde su enfoque, el cambio real ocurre cuando la persona empieza a trabajar sobre sí misma, incorporando prácticas como la meditación, el ejercicio y hábitos saludables que ordenan la mente y el cuerpo. También remarca la importancia de reconocer y sanar experiencias pasadas, fortalecer la autoestima y desarrollar mayor conciencia emocional.
A su vez, advierte que el estilo de vida actual y el uso excesivo de redes sociales alimentan la comparación permanente y expectativas poco realistas. Por este motivo sugiere reducir la exposición digital y enfocar la atención en el mundo interno como forma de equilibrio.
De esta manera, la felicidad deja de ser una meta lejana y pasa a entenderse como un estado que se entrena día a día, a través de decisiones conscientes y una mirada más profunda sobre uno mismo.
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