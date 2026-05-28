Borja Vilaseca, escritor: "Ser feliz es fácil si cumplís con estos tres requisitos"

A su vez, advierte que el estilo de vida actual y el uso excesivo de redes sociales alimentan la comparación permanente y expectativas poco realistas. Por este motivo sugiere reducir la exposición digital y enfocar la atención en el mundo interno como forma de equilibrio.

De esta manera, la felicidad deja de ser una meta lejana y pasa a entenderse como un estado que se entrena día a día, a través de decisiones conscientes y una mirada más profunda sobre uno mismo.