El grupo que le tocaría a Boca en la Libertadores según la inteligencia artificial

Cómo llega Boca al sorteo

Boca vuelve a la fase de grupos tras dos años sin presencia en esta instancia, y lo hace como uno de los equipos más importantes del torneo. Al estar en el bombo 1 junto a clubes como Flamengo, Palmeiras y Peñarol, evita a los rivales más fuertes en el arranque .

El formato establece que:

Cada grupo tendrá 4 equipos.

No pueden coincidir equipos del mismo país (salvo excepciones de fase previa).

Los rivales se definen tomando uno de cada bombo.

Expectativa por el sorteo

Más allá de las predicciones de la inteligencia artificial, el sorteo siempre puede dar sorpresas. Boca podría tener un grupo accesible o uno mucho más exigente dependiendo de los cruces.

Lo cierto es que el Xeneize ya empieza a palpitar su regreso a la Copa Libertadores, con el objetivo de volver a pelear por el título continental después de varios años.

Mientras tanto, las simulaciones alimentan la ilusión: un grupo competitivo, viajes moderados y un camino que podría ser favorable para avanzar a octavos de final.