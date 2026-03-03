La NASA plantó bandera: cuándo será el inicio de la misión Artemis II

Artemis II será la primera misión tripulada del programa, orbitando la Luna sin descender a la superficie.

Artemis III pasará a enfocarse en una misión de órbita baja como parte de un esquema más progresivo.

Artemis IV será la encargada de concretar el alunizaje tripulado.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que la agencia busca estandarizar procedimientos, aumentar la frecuencia de vuelos de manera segura y mantener una estrategia coherente frente a la creciente competencia internacional.

En paralelo, potencias como China avanzan con planes de misiones tripuladas a la Luna hacia 2026, lo que refuerza la importancia geopolítica del programa.

Por su parte, el administrador adjunto Amit Kshatriya señaló que, tras el éxito de Artemis I, no resulta conveniente modificar drásticamente la arquitectura técnica del sistema SLS-Orion, sino avanzar con una estrategia gradual y consistente.

Un nuevo paso hacia la Luna

Artemis II marcará el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas desde el programa Apolo. Aunque no incluirá un descenso, será la prueba definitiva de los sistemas de soporte vital, navegación y seguridad con tripulación a bordo.

El vuelo validará la capacidad del SLS y la cápsula Orion para transportar humanos más allá de la órbita terrestre, sentando las bases para futuras misiones que contemplan no solo el regreso a la superficie lunar, sino también el establecimiento de una presencia sostenida en el satélite natural.

La postergación a abril refleja una premisa clara: en la exploración espacial, cada ajuste técnico es parte del camino hacia un objetivo mayor. La expectativa por volver a la Luna permanece intacta y el programa Artemis continúa consolidándose como el proyecto central de la nueva era espacial.