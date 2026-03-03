La NASA plantó bandera: cuándo será el inicio de la misión Artemis II
La NASA confirmó que la misión Artemis II tendrá su nueva ventana de lanzamiento a principios de abril, tras detectar inconvenientes técnicos durante las pruebas finales del cohete Space Launch System (SLS).
La decisión se tomó luego de que los equipos registraran una interrupción en el flujo de helio en la etapa superior del vehículo, pese a que el ensayo general húmedo —que consiste en cargar el combustible y realizar una cuenta regresiva simulada— se había desarrollado con éxito días antes.
El cohete SLS y la nave Orion fueron trasladados al Vehicle Assembly Building en el Centro Espacial Kennedy para realizar las reparaciones necesarias y revisar el sistema de propulsión criogénica provisional.
Desde la agencia espacial remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de la tripulación y la confiabilidad técnica antes del histórico regreso humano al entorno lunar.
Cambios en el programa Artemis de la NASA
Además de la nueva fecha tentativa para Artemis II, la NASA anunció una reorganización en el cronograma de las próximas misiones del programa Artemis.
Según lo informado:
-
Artemis II será la primera misión tripulada del programa, orbitando la Luna sin descender a la superficie.
Artemis III pasará a enfocarse en una misión de órbita baja como parte de un esquema más progresivo.
Artemis IV será la encargada de concretar el alunizaje tripulado.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que la agencia busca estandarizar procedimientos, aumentar la frecuencia de vuelos de manera segura y mantener una estrategia coherente frente a la creciente competencia internacional.
En paralelo, potencias como China avanzan con planes de misiones tripuladas a la Luna hacia 2026, lo que refuerza la importancia geopolítica del programa.
Por su parte, el administrador adjunto Amit Kshatriya señaló que, tras el éxito de Artemis I, no resulta conveniente modificar drásticamente la arquitectura técnica del sistema SLS-Orion, sino avanzar con una estrategia gradual y consistente.
Un nuevo paso hacia la Luna
Artemis II marcará el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas desde el programa Apolo. Aunque no incluirá un descenso, será la prueba definitiva de los sistemas de soporte vital, navegación y seguridad con tripulación a bordo.
El vuelo validará la capacidad del SLS y la cápsula Orion para transportar humanos más allá de la órbita terrestre, sentando las bases para futuras misiones que contemplan no solo el regreso a la superficie lunar, sino también el establecimiento de una presencia sostenida en el satélite natural.
La postergación a abril refleja una premisa clara: en la exploración espacial, cada ajuste técnico es parte del camino hacia un objetivo mayor. La expectativa por volver a la Luna permanece intacta y el programa Artemis continúa consolidándose como el proyecto central de la nueva era espacial.
