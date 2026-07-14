Turismo: ¿cuál es la región de Argentina más valorada por los extranjeros?
Un innovador estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) mapeó las opiniones de turistas internacionales en TripAdvisor.
¿Qué es lo que verdaderamente percibe un turista extranjero cuando visita la Argentina? Más allá de las campañas oficiales de promoción, la respuesta más genuina se encuentra en los foros donde los propios viajeros intercambian consejos sin filtros.
Un reciente informe elaborado por los investigadores Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada, pertenecientes al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), analizó de manera sistemática más de 330.000 publicaciones en el Argentina Travel Forum de TripAdvisor.
Mediante un avanzado modelo de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, el estudio mapeó la experiencia de los turistas en cinco grandes regiones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Cuyo, el Litoral, el Norte y la Patagonia.
Cuyo y el Norte: los grandes favoritos de la opinión internacional
A la hora de cruzar los datos de satisfacción, recomendación y balance precio-calidad, Cuyo y el Norte argentino se posicionaron como las regiones con mejor percepción general dentro de la opinión de los viajeros de todo el mundo.
-
Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis): Logró un equilibrio perfecto. Combina el índice más bajo de percepción de "lugar saturado" (0,183) con la probabilidad más alta en la categoría "vale la pena visitar" (0,887). Además, se destaca notablemente por la excelente ubicación de sus alojamientos y es donde los usuarios más interactúan compartiendo recomendaciones útiles (0,772).
El Norte (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja): Se consolida como la región líder en limpieza y calidez de trato por parte del personal de hospedaje. A su vez, registra la menor percepción de "precio elevado" (0,130) y una de las notas más altas en el "buen mantenimiento" de su infraestructura (0,360).
El "lado B" de CABA: mucho ruido y críticas al hospedaje
El informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA arrojó un dato sumamente llamativo sobre la Capital Federal. Aunque la Ciudad de Buenos Aires concentra de manera abrumadora el 73% de toda la conversación digital sobre turismo en el país, queda por debajo de las cuatro regiones del interior en los atributos centrales del hospedaje.
Los tres grandes ejes que castigan la experiencia hotelera porteña según los extranjeros son:
-
La exposición al ruido urbano (una de las quejas más recurrentes).
La falta de limpieza en comparación con el interior.
La amabilidad del personal, donde el Norte y Cuyo le sacan amplia ventaja a la atención porteña.
De la alerta de estafas en Patagonia al "viaje seguro" en el Litoral
El estudio también analizó la interacción y los consejos que se dan los viajeros para "sobrevivir" en cada destino:
-
Patagonia: Al ser percibida mundialmente como un destino costoso, lidera ampliamente la conversación sobre "consejos para ahorrar" (0,407). Sin embargo, junto con CABA, también encabeza las menciones de advertencia y "alerta de estafas".
Litoral: Concentra la mayor demanda y debate de información sobre "viaje seguro" (0,343). No obstante, los investigadores aclararon que en esta región las inquietudes de seguridad no se vinculan al delito, sino a resguardos sanitarios (vacunas, prevención) y regulaciones fronterizas.
Litoral y Patagonia: Ambas regiones se llevan más del 70% de la conversación exclusiva sobre atracciones turísticas (el viajero digital habla casi únicamente de qué visitar, destacando las Cataratas y los glaciares).
Cómo se midieron los datos
Los investigadores de la UBA explicaron que cada valor presentado en el informe es una probabilidad entre 0 y 1 calculada mediante un modelo de lenguaje natural. No representa un porcentaje de turistas satisfechos, sino la intensidad con la que un tema aparece en el debate de cada región. El análisis consolida la conversación acumulada a nivel histórico, posicionando a este estudio como pionero en aplicar tecnología de inferencia lingüística para comprender el comportamiento del turismo en la Argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario