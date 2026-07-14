Turismo: ¿cuál es la región de Argentina más valorada por los extranjeros?

Los tres grandes ejes que castigan la experiencia hotelera porteña según los extranjeros son:

La exposición al ruido urbano (una de las quejas más recurrentes).

La falta de limpieza en comparación con el interior.

La amabilidad del personal, donde el Norte y Cuyo le sacan amplia ventaja a la atención porteña.

De la alerta de estafas en Patagonia al "viaje seguro" en el Litoral

El estudio también analizó la interacción y los consejos que se dan los viajeros para "sobrevivir" en cada destino:

Patagonia: Al ser percibida mundialmente como un destino costoso, lidera ampliamente la conversación sobre "consejos para ahorrar" (0,407). Sin embargo, junto con CABA, también encabeza las menciones de advertencia y "alerta de estafas".

Litoral: Concentra la mayor demanda y debate de información sobre "viaje seguro" (0,343). No obstante, los investigadores aclararon que en esta región las inquietudes de seguridad no se vinculan al delito, sino a resguardos sanitarios (vacunas, prevención) y regulaciones fronterizas.

Litoral y Patagonia: Ambas regiones se llevan más del 70% de la conversación exclusiva sobre atracciones turísticas (el viajero digital habla casi únicamente de qué visitar, destacando las Cataratas y los glaciares).

Cómo se midieron los datos

Los investigadores de la UBA explicaron que cada valor presentado en el informe es una probabilidad entre 0 y 1 calculada mediante un modelo de lenguaje natural. No representa un porcentaje de turistas satisfechos, sino la intensidad con la que un tema aparece en el debate de cada región. El análisis consolida la conversación acumulada a nivel histórico, posicionando a este estudio como pionero en aplicar tecnología de inferencia lingüística para comprender el comportamiento del turismo en la Argentina.