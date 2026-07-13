Receta paso a paso: cómo hacer dulce de leche aireado casero

400 g de dulce de leche repostero (fundamental para que tenga una buena estructura).

Preparar los ingredientes: Asegurate de que la crema de leche esté muy fría, recién sacada de la heladera. Esto es vital para que la mezcla monte bien y logre retener las burbujas en su interior.

Ablandar la base: En un bol amplio, colocá el dulce de leche repostero. Con la ayuda de una espátula, removelo un poco para que pierda su rigidez inicial y resulte más sencillo de integrar.

Primer batido: Incorporá un tercio de la crema de leche al bol y mezclá con movimientos enérgicos. Esto ayudará a aligerar la preparación.

El secreto del aireado: Agregá el resto de la crema. Con una batidora eléctrica a velocidad alta, comenzá a batir sin detenerte. Vas a notar cómo la mezcla se aclara y se llena de diminutas burbujas.

Punto perfecto: Detené el batido cuando logres una consistencia firme que forme picos sostenidos, tal como se ve en el frasco de cristal. ¡Tené mucho cuidado de no pasarte de tiempo para que la preparación no se corte!