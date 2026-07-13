Receta paso a paso: cómo hacer dulce de leche aireado casero
Receta paso a paso para preparar dulce de leche aireado casero, un clásico irresistible con textura porosa única para disfrutar en cualquier momento.
La receta para preparar un delicioso dulce de leche aireado de forma artesanal es mucho más sencilla de lo que parece. Con solo dos ingredientes y una batidora, vas a obtener una crema con burbujas perfecta, sumamente sedosa, que resulta espectacular para comer a cucharadas o decorar tus comidas.
Ingredientes para el dulce de leche aireado
Para que la textura quede firme y sostenga esos picos tan tentadores que vemos en la imagen, uno de los trucos caseros es utilizar productos de muy buena calidad y respetar el frío de los lácteos.
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400 g de dulce de leche repostero (fundamental para que tenga una buena estructura).
200 ml de crema de leche (nata para montar) con alto tenor graso, bien fría.
El paso a paso de la receta
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Preparar los ingredientes: Asegurate de que la crema de leche esté muy fría, recién sacada de la heladera. Esto es vital para que la mezcla monte bien y logre retener las burbujas en su interior.
Ablandar la base: En un bol amplio, colocá el dulce de leche repostero. Con la ayuda de una espátula, removelo un poco para que pierda su rigidez inicial y resulte más sencillo de integrar.
Primer batido: Incorporá un tercio de la crema de leche al bol y mezclá con movimientos enérgicos. Esto ayudará a aligerar la preparación.
El secreto del aireado: Agregá el resto de la crema. Con una batidora eléctrica a velocidad alta, comenzá a batir sin detenerte. Vas a notar cómo la mezcla se aclara y se llena de diminutas burbujas.
Punto perfecto: Detené el batido cuando logres una consistencia firme que forme picos sostenidos, tal como se ve en el frasco de cristal. ¡Tené mucho cuidado de no pasarte de tiempo para que la preparación no se corte!
Manga y presentación: Pasá la crema a una manga pastelera equipada con un pico rizado. Servilo en frascos individuales de vidrio o utilizalo directamente como relleno.
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