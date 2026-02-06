El consejo de un productor ganadero: "Si querés carne barata, andá a consumir pollo"

“Si vos querés carne barata, andá a consumir pollo”, recomendó este médico veterinario que comparó al pollo y al cerdo con la cerveza, “una bebida barata”, y a la carne vacuna es “el gran vino” por el cual se deben pagar unos cuantos pesos, o dólares si se quiere, solo apto para grandes ocasiones.

Y concluyó este inefable asesor ganadero por el canal de streaming La Fábrica del Podcast: “La carne masiva va a ser esa”, el pollo y el cerdo, mientras que habrá que sacarse de la cabeza la “cuestión cultural” de querer comer, aunque sea de cuando en cuando, la “carne premium” vacuna.

El Gobierno Nacional, por cierto, está haciendo todo a su alcance para que se cumpla el deseo de Debernardi, también productor agropecuario y apologista de la economía libertaria; al menos en este sentido.