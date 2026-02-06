El consejo de un productor ganadero: "Si querés carne barata, andá a consumir pollo"
“El problema de la Argentina no es que la carne esté cara; el problema es la concepción de la gente de que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial”, aseguró Santiago Debernardi, al explicar por qué la carne vacuna es y debe ser un producto de lujo...
La Argentina es uno de los principales productores de carne vacuna a nivel global, ubicándose entre los cinco o seis primeros países y en el podio si se considera la calidad de la carne que se produce en el país.
Por añadidura, nuestro país lidera el ranking mundial del consumo per cápita de carne vacuna, por encima de Uruguay y Brasil, con un aproximado de 47-48 kilogramos al año por persona en 2024. Un liderazgo hoy en cuestión, ya que desde la aplicación de las políticas de Javier Milei se acentúa una tendencia decreciente en el consumo interno.
En concreto: el consumo de carne vacuna decae porque los cortes a los que estamos acostumbrados los argentinos suben de precio por encima del poder de compra de las mayorías.
Para Santiago Debernardi, asesor en cuestiones ganaderas -según se autodenomina en redes sociales-, el problema es esa costumbre de los argentinos, su idiosincrasia, su querer comer un churrasco o unas milanesas entre semana y un asado los domingos. ¿Dónde se vio…?
“El problema de la Argentina no es que la carne esté cara; el problema es la concepción de la gente de que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial”, porque “en el mundo la carne es cara, no se discute”, declaró en una entrevista que por estas horas se hizo viral.
“Si vos querés carne barata, andá a consumir pollo”, recomendó este médico veterinario que comparó al pollo y al cerdo con la cerveza, “una bebida barata”, y a la carne vacuna es “el gran vino” por el cual se deben pagar unos cuantos pesos, o dólares si se quiere, solo apto para grandes ocasiones.
Y concluyó este inefable asesor ganadero por el canal de streaming La Fábrica del Podcast: “La carne masiva va a ser esa”, el pollo y el cerdo, mientras que habrá que sacarse de la cabeza la “cuestión cultural” de querer comer, aunque sea de cuando en cuando, la “carne premium” vacuna.
El Gobierno Nacional, por cierto, está haciendo todo a su alcance para que se cumpla el deseo de Debernardi, también productor agropecuario y apologista de la economía libertaria; al menos en este sentido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario