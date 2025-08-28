El lugar escondido en la Patagonia que pocos conocen y debés visitar
Un destino perfecto para escapar del ruido, reconectar con lo simple y descubrir la fuerza del sur argentino más pura.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares hermosos del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Un pequeño pueblo cordillerano es ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, aire puro y experiencias auténticas en la Patagonia. Entre cascadas escondidas, senderos solitarios y un entorno casi virgen, Manzano Amargo se revela como uno de los secretos mejor guardados del sur argentino.
Qué se puede hacer en Manzano Amargo
Manzano Amargo se asienta en un valle fértil atravesado por el Arroyo Tilián y custodiado por el volcán Domuyo, el más alto de la Patagonia. Sus paisajes cordilleranos, su microclima particular y la calidez de sus habitantes lo convierten en un lugar único para quienes buscan tranquilidad.
Caminar por sus calles de tierra, entre casas bajas y jardines prolijos, es viajar en el tiempo. El gran atractivo del lugar son sus cascadas, distribuidas en senderos accesibles que se internan entre bosques nativos y formaciones rocosas. Entre las más destacadas:
Cascada La Fragua: la estrella del circuito, un salto imponente que desciende en varios niveles desde lo alto del cerro, generando un espectáculo visual inolvidable.
Cascada Escondida: rodeada de espesos bosques, es un rincón enigmático que parece guardado solo para los aventureros.
Cascada Las Tapaderas: más tranquila y rústica, perfecta para disfrutar de la calma del entorno.
Cascada Pichi Ñire: accesible con una breve caminata, rodeada de árboles nativos que enmarcan el salto con su frescura verde.
Manzano Amargo no solo ofrece cascadas: es un punto de partida ideal para actividades al aire libre. Algunas de las experiencias más buscadas son:
Trekking y cabalgatas en los cerros de la precordillera.
Pesca deportiva de truchas en la zona de Pulares, reconocida por la pureza de sus aguas.
Exploración de circuitos cercanos, como la Quebrada de las Lajas o el Cajón del Atreuco.
Participación en fiestas populares, donde se rescatan las tradiciones locales con música, danzas y celebraciones comunitarias.
Dónde queda Manzano Amargo
Manzano Amargo está ubicado en el departamento Minas, al norte de Neuquén, a pocos kilómetros del límite con Mendoza.
Cómo llegar a Manzano Amargo
El acceso principal es por la Ruta Provincial 54, con desvíos desde las localidades de Andacollo o Las Ovejas.
El aeropuerto más cercano está en Chos Malal, desde donde el viaje en auto dura aproximadamente tres horas.
Muchos viajeros combinan la visita con destinos cercanos como Varvarco, Villa del Nahueve o los domos de Ailinco, armando un circuito turístico por el norte neuquino.
