El lugar más conveniente para comprar por unidad y a muy buen precio

Por eso, una popular creadora de contenido decidió visitar uno de los locales del supermercado mayorista Yaguar y compartir con sus seguidores las razones por las que vale la pena comprar allí. Además, realizó una comparación de precios con otro supermercado para ver cuál ofrece las mejores opciones.

Martina, conocida como "la chica de las ofertas", subió a su cuenta de Instagram @jefadelahorro un video en el que explica todo sobre Yaguar. Lo que más resalta de este supermercado es que algunos productos se pueden adquirir por unidad a precio mayorista, y aquellos que requieren la compra de varias unidades tienen una diferencia mínima en comparación con el precio unitario. Durante su recorrido, comenzó con los paquetes de yerba, destacando que hay una diferencia de casi $1.000 con otro supermercado.

