Los ejercicios para fortalecer hombros y evitar encorvar la espalda
En tiempos de tecnología y digitalización, los problemas cervicales están a la orden del día. Conocé todos los detalles en la nota.
Desde los últimos años, cuando las pantallas irrumpieron en el mundo en el que vivimos, emergieron diferentes problemas de salud que ponen contra las cuerdas a los usuarios. Con la aparición de televisores, consolas, computadoras y celulares, cada vez son más los consumidores de estos productos que padecen problemas cervicales debido al sedentarismo y mala postura.
Es importante resaltar que pasar horas y horas atrás de una pantalla puede generar consecuencias negativas en el cuerpo humano. Entre los problemas más comunes, aparecen fatiga visual, dolores de cabeza y molestias en el cuello y los hombros. No obstante, lo positivo es que la mayoría de estos inconvenientes se pueden solucionar con ejercicio frecuente.
Los mejores ejercicios para hombros
Se recomienda usar pesos ligeros para enfocar la tensión en el delto posterior y entrenar los hombros dos o tres veces por semana. Estos son los ejercicios más efectivos:
- Fly lateral con mancuernas: trabaja deltoides traseros y parte superior de la espalda. También activa el core al mantener la postura.
- Remo sentado inclinado: enfocado en deltoides posteriores, se recomienda comenzar con pesos ligeros para dominar la técnica antes de aumentar carga.
- Remo renegado: desafiante y completo, los deltoides traseros actúan como estabilizadores mientras se trabajan varios músculos.
- Press Arnold sentado: permite levantar cargas más pesadas, tonificar deltoides y activar trapecios y hombros gracias a sus múltiples planos de movimiento.
- Remo erguido: fortalece deltoides y trapecios. Se debe bajar despacio en la fase excéntrica potencia la hipertrofia muscular.
- Band pull-apart: excelente para deltoides traseros y estabilidad de la escápula. Se realiza con brazos extendidos separando la banda.
- Elevación lateral con banda: genera mayor tensión en la parte superior del movimiento, intensificando el trabajo de los deltoides traseros.
- Plancha Superman con banda: ejercicio práctico para cualquier lugar, activa deltoides traseros y otros músculos estabilizadores del cuerpo.
