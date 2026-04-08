El nuevo récord que rompió la NASA con la misión Artemis II

Los objetivos de Artemis II

La misión Artemis II no solo busca romper récords, sino preparar el camino para el futuro de la exploración espacial.

Entre sus principales objetivos se destacan:

Probar los sistemas de soporte vital dentro de la nave

dentro de la nave Validar las comunicaciones en el espacio profundo

Realizar la maniobra de inyección translunar , clave para viajar a la Luna

, clave para viajar a la Luna Sobrevolar la Luna y obtener imágenes inéditas , incluyendo su cara oculta

, incluyendo su cara oculta Evaluar el impacto de la radiación en los astronautas

Este vuelo representa el primer viaje tripulado fuera de la órbita terrestre baja desde la misión Apolo 17 en 1972, lo que marca un antes y un después en la exploración humana.

Además, la misión servirá como base para futuros proyectos:

Artemis III : buscará llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar

: buscará llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar Artemis IV: apunta a consolidar una presencia sostenida en la Luna

El objetivo final es ambicioso: establecer una base permanente en el polo sur lunar, lo que permitiría avanzar hacia misiones aún más lejanas, como viajes a Marte.

En definitiva, Artemis II no es solo un récord: es el comienzo de una nueva era para la humanidad fuera de la Tierra.