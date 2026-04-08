El nuevo récord que rompió la NASA con la misión Artemis II
La misión Artemis II no solo marca un avance tecnológico clave, sino que también rompió un récord que no se veía desde hace más de medio siglo.
La NASA volvió a posicionarse en el centro de la escena global con la misión Artemis II, que logró llevar a astronautas a una distancia récord desde la Tierra.
En esta histórica misión, la tripulación alcanzó una órbita de aproximadamente 70.400 kilómetros alrededor del planeta, superando registros anteriores y sentando las bases para el regreso del ser humano a la Luna.
Además, el viaje no se limita solo a la órbita terrestre: la cápsula Orion está diseñada para alcanzar distancias mucho mayores, llegando a superar los 400.000 kilómetros, lo que convertiría a estos astronautas en los humanos que más lejos viajaron en la historia.
La misión, que tiene una duración aproximada de 10 días, incluye pruebas fundamentales para garantizar la seguridad de futuras expediciones espaciales.
Entre los tripulantes se encuentran Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes protagonizan este nuevo hito en la historia espacial.
Los objetivos de Artemis II
La misión Artemis II no solo busca romper récords, sino preparar el camino para el futuro de la exploración espacial.
Entre sus principales objetivos se destacan:
- Probar los sistemas de soporte vital dentro de la nave
- Validar las comunicaciones en el espacio profundo
- Realizar la maniobra de inyección translunar, clave para viajar a la Luna
- Sobrevolar la Luna y obtener imágenes inéditas, incluyendo su cara oculta
- Evaluar el impacto de la radiación en los astronautas
Este vuelo representa el primer viaje tripulado fuera de la órbita terrestre baja desde la misión Apolo 17 en 1972, lo que marca un antes y un después en la exploración humana.
Además, la misión servirá como base para futuros proyectos:
- Artemis III: buscará llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar
- Artemis IV: apunta a consolidar una presencia sostenida en la Luna
El objetivo final es ambicioso: establecer una base permanente en el polo sur lunar, lo que permitiría avanzar hacia misiones aún más lejanas, como viajes a Marte.
En definitiva, Artemis II no es solo un récord: es el comienzo de una nueva era para la humanidad fuera de la Tierra.
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