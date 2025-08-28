El nuevo templo de la cocina asiática en el Barrio Chino que todos quieren conocer
Abierto de miércoles a lunes, este emblemático sitio porteño gana terreno con su propuesta innovadora y exquisita. Los detalles en la nota.
Son muchos los bodegones de Buenos Aires que ganan terreno en el circuito gastronómico con preparaciones internacionales. Estos platos, además de ser exquisitos, permiten descubrir nuevos sabores y permiten viajar a cualquier parte del mundo con un simple bocado. En tanto, ofrecen ambientes cálidos y acogedores, perfectos para vivir una velada única acompañado por amigos o familiares.
Uno de los sitios más destacados durante el último tiempo se encuentra en el Barrio Chino: "Kuro Kuma", encargado de ofrecer diversas preparaciones asiáticas de gran calidad. Abierto todos los días excepto los martes, este restaurante gana terreno con su carta innovadora y disruptiva.
Las especialidades de "Kuro Kuma"
Además platos atrapantes con sabores únicos, este sitio ofrece cocteles que llevan a cada comensal a un estado indescriptible, permitiendo disfrutar no solo del ambiente agradable y cálido, sino también de su amplia y extensa carta. Estas son las preparaciones más solicitadas de "Kuro Kuma":
- Pad Thai tailandés
- Tteokbokki coreano
- Harusame japonés
- Fideos voladores malayos
- Costillar al estilo Sichuan
Dónde queda "Kuro Kuma"
Kuro Kuma se encuentra en el corazón del Barrio Chino de Buenos Aires, más precisamente en la intersección de Blanco Encalada y Viavia. Es un espacio amplio, con más de 100 lugares, que combina un salón interior, un patio al aire libre y barras que permiten ver la cocina en acción.
Cómo llegar a "Kuro Kuma"
Para llegar a este rincón porteño en transporte público, los comensales pueden tomarse el subte línea D hasta Congreso de Tucumán y luego caminar o tomar un colectivo. Varias líneas de colectivos circulan por la zona, incluyendo la 19, 41, 67, 107 y 113, que tienen paradas cercanas al Barrio Chino. Otra opción cómoda es ir en auto, ya que hay lugar para estacionar sin problemas.
