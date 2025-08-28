El nuevo templo de la cocina asiática en el Barrio Chino que todos quieren conocer

Dónde queda "Kuro Kuma"

Kuro Kuma se encuentra en el corazón del Barrio Chino de Buenos Aires, más precisamente en la intersección de Blanco Encalada y Viavia. Es un espacio amplio, con más de 100 lugares, que combina un salón interior, un patio al aire libre y barras que permiten ver la cocina en acción.

Cómo llegar a "Kuro Kuma"

Para llegar a este rincón porteño en transporte público, los comensales pueden tomarse el subte línea D hasta Congreso de Tucumán y luego caminar o tomar un colectivo. Varias líneas de colectivos circulan por la zona, incluyendo la 19, 41, 67, 107 y 113, que tienen paradas cercanas al Barrio Chino. Otra opción cómoda es ir en auto, ya que hay lugar para estacionar sin problemas.