El outlet de Coto que ofrece electrodomésticos con descuentos del 25% y en 12 cuotas
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, una de las mayores cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones en electrodomésticos, con descuentos de entre 30% y 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, según el producto y el banco.
Supermercado Coto vende electrodomésticos baratos
Entre algunas de las oportunidades más interesantes, se encuentran las siguientes:
- Plancha de cabello Philips: precio original de $37.299 (con 20% OFF queda en $29.839)
- Pava eléctrica Liliana matera: precio original de $42.999 (con 20% OFF queda en $34.399)
- Smart TV Led Philips de 32 pulgadas: precio original de $329.999 (con 15% OFF en un pago, queda en $280.499)
- Heladera 1 frío cíclica Vondom de 46L Negra: precio original de $350.999 (con 15% OFF en un pago, queda en $298.349)
- Lavarropas semiautomático (sin bomba de desagote) Drean carga superior 5 kg: precio original de $176.799 (con 15% OFF en un pago, queda en $150.279)
Vale aclarar que este supermercado ofrece hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas y descuentos exclusivos para aquellos que pertenezcan a su comunidad.
También se pueden comprar de manera online alimentos, ropa, calzado, productos de perfumería y hogar, artículos de limpieza, textiles, entre otros.
Abrigos, ollas, zapatillas, botas y borcegos son algunos de los productos en los que Coto ofrece 2x1 y 50% de descuento.
Cómo comprar televisores y heladeras en el outlet online de Coto
Para comprar electrodomésticos (como televisores o heladeras) baratos en Coto, el primer paso será ingresar al sitio web oficial de la firma (www.cotodigital.com.ar/sitios/cdigi/nuevositio) y seleccionar el banner de "productos seleccionados de electrodomésticos".
La plataforma nos mostrará más de 600 productos en oferta, aunque podremos filtrar la búsqueda por precio, categoría, marca y ofertas.
Al seleccionar uno de ellos, podremos ver la descripción completa del producto; su precio original, sin impuestos y con descuento; el valor en cuotas y seleccionar si necesitamos envío a domicilio o si se retirará el equipo por una determinada sucursal.
Para comprar, Coto nos pedirá crear una cuenta con nuestro DNI y una contraseña. Con la cuenta creada, recién podremos chequear nuestro carrito online y finalizar la compra completando los campos con nuestros datos personales, de domicilio y método de pago correspondiente.
