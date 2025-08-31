El outlet de Coto que ofrece electrodomésticos con descuentos del 25% y en 12 cuotas.

También se pueden comprar de manera online alimentos, ropa, calzado, productos de perfumería y hogar, artículos de limpieza, textiles, entre otros.

Abrigos, ollas, zapatillas, botas y borcegos son algunos de los productos en los que Coto ofrece 2x1 y 50% de descuento.

Cómo comprar televisores y heladeras en el outlet online de Coto

Para comprar electrodomésticos (como televisores o heladeras) baratos en Coto, el primer paso será ingresar al sitio web oficial de la firma (www.cotodigital.com.ar/sitios/cdigi/nuevositio) y seleccionar el banner de "productos seleccionados de electrodomésticos".

La plataforma nos mostrará más de 600 productos en oferta, aunque podremos filtrar la búsqueda por precio, categoría, marca y ofertas.

Al seleccionar uno de ellos, podremos ver la descripción completa del producto; su precio original, sin impuestos y con descuento; el valor en cuotas y seleccionar si necesitamos envío a domicilio o si se retirará el equipo por una determinada sucursal.

Para comprar, Coto nos pedirá crear una cuenta con nuestro DNI y una contraseña. Con la cuenta creada, recién podremos chequear nuestro carrito online y finalizar la compra completando los campos con nuestros datos personales, de domicilio y método de pago correspondiente.