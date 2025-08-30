Los supermercados que están liquidando electrodomésticos con precios bajos
Con electrodomésticos desde $14.000 y cuotas sin interés, esta es una oportunidad ideal para renovar productos básicos del hogar sin gastar de más.
Las cadenas más importantes del país vienen compitiendo con ofertas cada vez más agresivas para atraer a los consumidores. Se destacan con rebajas de hasta el 35% en pequeños y medianos electrodomésticos, desde cortabarbas hasta freidoras de aire y aspiradoras de última generación.
En un contexto donde el financiamiento resulta clave, estas tiendas permiten acceder a planes de pago en cuotas sin interés. La propuesta se complementa con descuentos adicionales para miembros de comunidades de clientes, lo que convierte la compra en una verdadera inversión.
Las categorías más buscadas por los consumidores son las freidoras de aire, planchas de cabello, aspiradoras y cafeteras, con marcas reconocidas como Oster, Remington, Gama y Moulinex. Con precios accesibles y garantía oficial, la liquidación de agosto se transformó en un atractivo imbatible para quienes buscan renovar electrodomésticos antes de fin de año.
Dónde encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos
En Coto, los productos más destacados incluyen:
-
Cortabarba Top House: $13.949 (el más barato de la lista).
Plancha Gama Elegance Digital: de $120.199 a $78.129 (35% OFF).
Secador Remington AC9096: $58.319 en 6 cuotas de $12.149.
Por su parte, Jumbo ofrece opciones de mayor tamaño y capacidad:
Freidora Nex 8L: de $123.800 a $86.660 (30% OFF).
Freidora Oster Dual 7.6L: de $439.999 a $351.999 (20% OFF).
Aspiradora Electrolux 2en1: $269.999 (10% OFF).
Aspiradora Nex 2000W: de $197.600 a $138.320 (30% OFF).
Cómo aprovechar al máximo estas ofertas
Los supermercados ofrecen beneficios combinados:
-
Coto: 6 cuotas sin interés + 20% OFF adicional para la Comunidad Coto.
Jumbo: descuentos directos de hasta 30% OFF en productos seleccionados.
Para sacarles el mayor provecho, conviene comparar precios entre cadenas, evaluar si conviene pagar al contado o en cuotas, y chequear siempre la garantía oficial. También es importante elegir el tamaño adecuado del electrodoméstico según las necesidades de cada hogar.
Con estas promociones, la liquidación de electrodomésticos en Coto y Jumbo se presenta como una gran oportunidad para equipar la casa con precios bajos y cuotas accesibles.
