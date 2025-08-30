Los supermercados que están liquidando electrodomésticos con precios bajos

Cortabarba Top House: $13.949 (el más barato de la lista).

Plancha Gama Elegance Digital: de $120.199 a $78.129 (35% OFF).

Secador Remington AC9096: $58.319 en 6 cuotas de $12.149.

Por su parte, Jumbo ofrece opciones de mayor tamaño y capacidad:

Freidora Nex 8L: de $123.800 a $86.660 (30% OFF).

Freidora Oster Dual 7.6L: de $439.999 a $351.999 (20% OFF).

Aspiradora Electrolux 2en1: $269.999 (10% OFF).

Aspiradora Nex 2000W: de $197.600 a $138.320 (30% OFF).

Cómo aprovechar al máximo estas ofertas

image

Los supermercados ofrecen beneficios combinados:

Coto : 6 cuotas sin interés + 20% OFF adicional para la Comunidad Coto.

Jumbo: descuentos directos de hasta 30% OFF en productos seleccionados.

Para sacarles el mayor provecho, conviene comparar precios entre cadenas, evaluar si conviene pagar al contado o en cuotas, y chequear siempre la garantía oficial. También es importante elegir el tamaño adecuado del electrodoméstico según las necesidades de cada hogar.

Con estas promociones, la liquidación de electrodomésticos en Coto y Jumbo se presenta como una gran oportunidad para equipar la casa con precios bajos y cuotas accesibles.