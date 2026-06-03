El pueblito bonaerense sacado de un cuento de Disney con cascadas relajantes para destrozar el stress

Claromecó : tiene una playa característica, es muy elegida por pescadores, y su aspecto distintivo es el Faro de Claromecó, es uno de los más grandes de Sudamérica por sus 54 metros de altura y sus 8 metros de diámetro. Allí se pueden encontrar la Estación Forestal Ingeniero Paolucci, donde se encuentra la Reserva Natural Municipal de Claromecó. Es un área protegida de 1.100 hectáreas que resguarda especies en peligro de extinción, cientos de aves y colabora a preservar el ecosistema de dunas, y las Siete Cascadas.

: tiene una playa característica, es muy elegida por pescadores, y su aspecto distintivo es el Faro de Claromecó, es uno de los más grandes de Sudamérica por sus 54 metros de altura y sus 8 metros de diámetro. Allí se pueden encontrar la Estación Forestal Ingeniero Paolucci, donde se encuentra la Reserva Natural Municipal de Claromecó. Es un área protegida de 1.100 hectáreas que resguarda especies en peligro de extinción, cientos de aves y colabora a preservar el ecosistema de dunas, y las Siete Cascadas. Orense : cuenta con el famoso balneario Punta Desnudez.

: cuenta con el famoso balneario Punta Desnudez. Salto de Christian : el gran atractivo es la historia de Christian Madsen, un pescador que se convirtió en leyenda por escaparse de un barco que trasladaba presos.

: el gran atractivo es la historia de Christian Madsen, un pescador que se convirtió en leyenda por escaparse de un barco que trasladaba presos. El Molino Holandés : un clásico edificio de estilo holandés que representa un homenaje a las primeras comunidades de inmigrantes que se radicaron en Tres Arroyos y cuyas costumbres perduran en la localidad.

: un clásico edificio de estilo holandés que representa un homenaje a las primeras comunidades de inmigrantes que se radicaron en Tres Arroyos y cuyas costumbres perduran en la localidad. Museo de historia y arqueología Mulazzi

Museo de artes MUTABA

Museo de la Yerba Mate

Biblioteca "Un mundo de libros"

Desembocadura del Río Quequén Salado

Quequen Reta.webp

Dónde queda Reta

Es una localidad del partido de Tres Arroyos, en la Provincia de Buenos Aires, ubicada a sólo 80 kilómetros de la cabecera del partido bonaerense. A su vez, se encuentra situada a 580 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar a Reta

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede realizar en auto particular, en un trayecto de aproximadamente seis horas tomando la Ruta Nacional 3, o ben, con micros de larga distancia.