Escapadas en Buenos Aires: el pueblo antiguo con las mejores parrillas de la región
A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo con más de cuatro siglos de vida invita a disfrutar de un fin de semana entre naturaleza, cultura y parrillas de primer nivel.
Ubicado a 154 kilómetros del centro porteño, este pueblo bonaerense se alza como una de las escapadas más encantadoras del interior de la provincia. Fundado en 1615 por misiones franciscanas, conserva su impronta colonial y una identidad que lo distingue entre los destinos cercanos a CABA.
Su centro histórico, sus calles arboladas y la calidez de sus habitantes hacen de este rincón un lugar ideal para disfrutar en familia o en pareja. Además, su gastronomía —en especial las parrillas— se ha convertido en uno de los grandes atractivos del lugar.
Qué se puede hacer en Baradero
Baradero ofrece una amplia variedad de propuestas para todos los gustos. Entre sus puntos imperdibles se destacan:
- Plaza Mitre, con monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo coronada por un cóndor.
- Paseo del Cristo, ubicado sobre la Ruta Provincial 41, con vistas panorámicas del pueblo y un Cristo tallado en madera.
- Costanera del Paraná, con zonas de pesca, campings, bares y bajadas al río.
- Parque del Este, un espacio natural de 36 hectáreas ideal para caminatas y avistamiento de aves.
- Paseo del Puerto y Mercado Raíz, donde se pueden probar productos frescos y típicos de la región.
- Iglesia Santiago Apóstol, la más antigua de la provincia, que conserva reliquias del fraile evangelizador Luis de Bolaños.
Además, Baradero cuenta con un autódromo y un kartódromo, que completan su oferta para quienes buscan actividades distintas.
Dónde queda Baradero
El pueblo se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná, y forma parte de la región de los destinos históricos más antiguos del país. Gracias a su ubicación estratégica, combina la tranquilidad del entorno rural con el acceso rápido desde los principales centros urbanos.
Su patrimonio histórico, su pasado ligado a las misiones franciscanas y su fuerte herencia suizo-alemana lo convirtieron en un punto clave del turismo cultural bonaerense.
Cómo llegar a Baradero
Desde CABA, se puede llegar en auto en unas dos horas. La ruta más directa es tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) hasta el kilómetro 150, donde se encuentra el acceso principal al pueblo.
También es posible llegar en micro desde Retiro o por tren con el servicio que une Buenos Aires con Rosario. Ambas opciones ofrecen traslados cómodos y frecuentes, ideales para una escapada de fin de semana.
