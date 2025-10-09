Escapadas en Buenos Aires: el pueblo antiguo con las mejores parrillas de la región

Dónde queda Baradero

El pueblo se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná, y forma parte de la región de los destinos históricos más antiguos del país. Gracias a su ubicación estratégica, combina la tranquilidad del entorno rural con el acceso rápido desde los principales centros urbanos.

Su patrimonio histórico, su pasado ligado a las misiones franciscanas y su fuerte herencia suizo-alemana lo convirtieron en un punto clave del turismo cultural bonaerense.

Cómo llegar a Baradero

Desde CABA, se puede llegar en auto en unas dos horas. La ruta más directa es tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) hasta el kilómetro 150, donde se encuentra el acceso principal al pueblo.

También es posible llegar en micro desde Retiro o por tren con el servicio que une Buenos Aires con Rosario. Ambas opciones ofrecen traslados cómodos y frecuentes, ideales para una escapada de fin de semana.