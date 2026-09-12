 El pueblo de Brasil que tiene playas tranquilas, mar cálido y máximas de 30°C

Según los registros climáticos, la temperatura máxima promedio alcanza los 28,9°C, mientras que la mínima se ubica en 23,5°C. Las precipitaciones, en tanto, apenas llegan a los 10 milímetros durante todo septiembre.

El destino ofrece distintas playas, con sectores de aguas calmas y otros que se destacan por sus condiciones para los deportes acuáticos. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

Praia de Tourinhos: se destaca por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales.

se destaca por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales. Ponta do Santo Cristo: es uno de los puntos preferidos para practicar kitesurf y windsurf .

es uno de los puntos preferidos para practicar . Praia do Cardeiro: una alternativa tranquila para descansar junto al mar.

una alternativa tranquila para descansar junto al mar. Praia do Maceió: cuenta con una extensa franja de arena clara y un entorno sereno.

cuenta con una extensa franja de arena clara y un entorno sereno. Praia do Amor: ofrece un espacio más apartado, ideal para quienes buscan mayor tranquilidad.

La combinación de temperaturas cálidas, pocas lluvias y aguas agradables hace de septiembre una de las épocas más convenientes para conocer esta zona del litoral brasileño.

Dónde queda y cómo llegar a São Miguel do Gostoso

La alternativa más sencilla para llegar a São Miguel do Gostoso es viajar en avión hasta Natal, capital de Rio Grande do Norte, y completar el recorrido por tierra.

Desde el aeropuerto de Natal hay unos 110 kilómetros hasta el pueblo, un trayecto que en auto lleva alrededor de una hora y media. Esta cercanía permite a muchos viajeros armar un recorrido que combine la tranquilidad de São Miguel do Gostoso con una visita por las playas y principales atractivos de Natal.