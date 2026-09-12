El pueblo de Brasil que tiene playas tranquilas, mar cálido y máximas de 30°C
Brasil, turismo y playas paradisíacas se combinan en São Miguel do Gostoso, un destino del noreste brasileño ideal para conocer en plena temporada seca.
Septiembre llega con clima seco al noreste de Brasil, una condición ideal para quienes buscan combinar playa, sol y mar. En este contexto, São Miguel do Gostoso aparece como una alternativa atractiva para el turismo en Brasil, con un ritmo tranquilo y alejado de los destinos más concurridos de la región.
Este pueblo costero del estado de Rio Grande do Norte se caracteriza por sus playas amplias, el mar cálido y una atmósfera relajada. Durante septiembre, las temperaturas máximas se ubican cerca de los 30°C, mientras que el agua ronda los 27°C, una temperatura agradable para disfrutar de la playa y meterse al mar.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
A unos 110 kilómetros de Natal, São Miguel do Gostoso mantiene el encanto de un pueblo tranquilo, con una costa poco desarrollada y amplios espacios naturales. Es una alternativa ideal para quienes buscan descanso, playas y naturaleza lejos de los grandes circuitos turísticos.
Uno de sus principales atractivos son los vientos constantes, que generan condiciones ideales para practicar kitesurf y windsurf, dos deportes acuáticos muy populares entre quienes visitan la zona.
El mes de septiembre presenta condiciones especialmente favorables para recorrer este sector de Brasil. Predominan los días soleados, las lluvias son poco frecuentes y las temperaturas resultan agradables tanto durante el día como por la noche.
Según los registros climáticos, la temperatura máxima promedio alcanza los 28,9°C, mientras que la mínima se ubica en 23,5°C. Las precipitaciones, en tanto, apenas llegan a los 10 milímetros durante todo septiembre.
El destino ofrece distintas playas, con sectores de aguas calmas y otros que se destacan por sus condiciones para los deportes acuáticos. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:
- Praia de Tourinhos: se destaca por sus dunas, formaciones rocosas y piscinas naturales.
- Ponta do Santo Cristo: es uno de los puntos preferidos para practicar kitesurf y windsurf.
- Praia do Cardeiro: una alternativa tranquila para descansar junto al mar.
- Praia do Maceió: cuenta con una extensa franja de arena clara y un entorno sereno.
- Praia do Amor: ofrece un espacio más apartado, ideal para quienes buscan mayor tranquilidad.
La combinación de temperaturas cálidas, pocas lluvias y aguas agradables hace de septiembre una de las épocas más convenientes para conocer esta zona del litoral brasileño.
Dónde queda y cómo llegar a São Miguel do Gostoso
La alternativa más sencilla para llegar a São Miguel do Gostoso es viajar en avión hasta Natal, capital de Rio Grande do Norte, y completar el recorrido por tierra.
Desde el aeropuerto de Natal hay unos 110 kilómetros hasta el pueblo, un trayecto que en auto lleva alrededor de una hora y media. Esta cercanía permite a muchos viajeros armar un recorrido que combine la tranquilidad de São Miguel do Gostoso con una visita por las playas y principales atractivos de Natal.
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