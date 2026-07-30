El pueblo a una hora de Buenos Aires que es el verdadero paraíso del asado

Otra parada obligada es La Posta del Camino Real, un clásico restaurante de campo donde la estrella del menú es la parrilla libre. Allí se sirven cortes como vacío, costilla, chorizo, morcilla, pollo y cerdo, además de lechón y bondiola cocinados al horno de barro. Todo se acompaña con pan casero, verduras asadas, papas y una amplia variedad de postres típicos.

Gracias a esta propuesta, Villa Ruiz se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más recomendados para quienes desean disfrutar de un auténtico almuerzo de campo cerca de Buenos Aires.

Dónde queda Villa Ruiz

Villa Ruiz pertenece al partido de San Andrés de Giles, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Se encuentra a unos 17 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles y aproximadamente a una hora y media en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo del tránsito y del punto de partida.

Su cercanía con la capital la convierte en un destino ideal para realizar una escapada de un día o pasar un fin de semana disfrutando del entorno rural y la gastronomía local.

Cómo llegar a Villa Ruiz

Llegar a Villa Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. El recorrido más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján y luego continuar hacia Carlos Keen.

Desde allí, solo resta seguir por el camino provincial que conduce directamente al pueblo. El trayecto completo demanda alrededor de una hora y media, aunque puede extenderse según el tránsito.

Como el último tramo atraviesa una zona rural, es recomendable cargar combustible antes de salir, llevar agua para el viaje y utilizar un GPS o una aplicación de navegación para facilitar el recorrido. Una vez en el pueblo, todo puede recorrerse caminando, disfrutando con tranquilidad de sus calles, su historia y, por supuesto, de algunos de los mejores asados de la provincia.