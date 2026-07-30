El pueblo a una hora de Buenos Aires que es el verdadero paraíso del asado
Con calles tranquilas, construcciones históricas y restaurantes de campo, es una de las escapadas más elegidas para disfrutar de un gran asado durante el fin de semana.
La provincia de Buenos Aires está repleta de destinos ideales para una escapada corta, pero hay uno que en los últimos años ganó popularidad gracias a su propuesta gastronómica y a su ambiente de campo. Se trata de una localidad donde el tiempo parece haberse detenido y que invita a desconectarse del ritmo de la ciudad.
Con poco más de 500 habitantes, calles de tierra y antiguas construcciones que conservan su encanto original, este pueblo combina naturaleza, historia y una variada oferta culinaria. Su principal atractivo son los restaurantes de campo, donde el asado, las carnes al horno de barro y las recetas tradicionales son los grandes protagonistas.
Qué se puede hacer en Villa Ruiz
Recorrer Villa Ruiz es una experiencia tranquila. El casco urbano puede conocerse caminando en pocas horas y permite descubrir la antigua estación de tren, hoy convertida en un espacio cultural, la capilla del pueblo y la plaza principal, rodeada de árboles que invitan a descansar.
Otro de los paseos recomendados es acercarse al arroyo La Cruz, un rincón muy elegido por quienes buscan disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre. Los fines de semana también suelen organizarse ferias y actividades culturales que le dan vida a la localidad sin perder su esencia rural.
Sin embargo, el mayor atractivo del pueblo es su gastronomía. Uno de los lugares más conocidos es La Pulpería de Ruiz, un restaurante que funciona en una antigua casa de principios del siglo XX y que reversiona recetas criollas con un toque moderno. Entre sus especialidades se destacan la empanada de osobuco al horno de barro, la bondiola al disco, el pato con pastel de papa y las pastas caseras, además de opciones vegetarianas y postres tradicionales.
Otra parada obligada es La Posta del Camino Real, un clásico restaurante de campo donde la estrella del menú es la parrilla libre. Allí se sirven cortes como vacío, costilla, chorizo, morcilla, pollo y cerdo, además de lechón y bondiola cocinados al horno de barro. Todo se acompaña con pan casero, verduras asadas, papas y una amplia variedad de postres típicos.
Gracias a esta propuesta, Villa Ruiz se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más recomendados para quienes desean disfrutar de un auténtico almuerzo de campo cerca de Buenos Aires.
Dónde queda Villa Ruiz
Villa Ruiz pertenece al partido de San Andrés de Giles, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Se encuentra a unos 17 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles y aproximadamente a una hora y media en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo del tránsito y del punto de partida.
Su cercanía con la capital la convierte en un destino ideal para realizar una escapada de un día o pasar un fin de semana disfrutando del entorno rural y la gastronomía local.
Cómo llegar a Villa Ruiz
Llegar a Villa Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. El recorrido más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján y luego continuar hacia Carlos Keen.
Desde allí, solo resta seguir por el camino provincial que conduce directamente al pueblo. El trayecto completo demanda alrededor de una hora y media, aunque puede extenderse según el tránsito.
Como el último tramo atraviesa una zona rural, es recomendable cargar combustible antes de salir, llevar agua para el viaje y utilizar un GPS o una aplicación de navegación para facilitar el recorrido. Una vez en el pueblo, todo puede recorrerse caminando, disfrutando con tranquilidad de sus calles, su historia y, por supuesto, de algunos de los mejores asados de la provincia.
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