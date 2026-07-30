Día de la Pasta: cómo hacer fideos caseros sin máquina y lograr el plato perfecto

Sobre la mesada se dispone la harina en forma de corona, o bien en un bol se coloca haciendo un hueco en el medio.

En ese hueco se vuelcan los huevos, que se incorporan de a poco, con los dedos, hasta lograr una masa que probablemente no será uniforme. Hay que ponerle empeño.

Para lograr una pasta al dente, Oliver recomienda amasarla varios minutos . El bollo estará listo cuando se vea liso, suave, con el gluten activado.

. El bollo estará listo cuando se vea liso, suave, con el gluten activado. Ahí es cuando se envuelve el bollo en papel film y se manda a la heladera unos 30 minutos.

De nuevo en la mesada, enharinada, se divide el bollo en partes iguales hasta lograr "bollitos" que sean manejables con un palo de amasar largo .

. Se aplana la pasta hasta lograr discos finos como cartas de truco (o de poker), y aún más delgados si se van a usar para hacer pasta rellena.

"Si no tenés una máquina de pasta no es el fin del mundo. Todas las mammas que conocí viajando por Italia estiraban la pasta con sus palos de amasar de confianza y ni se les ocurría tener una", acotó el chef británico en su receta.

El objetivo es lograr una lámina de pasta que se pueda cortar con un cuchillo muy afilado (como la cuchilla de cocina, no serrucho) para luego dejar los fideos enharinados en montoncitos en la mesada hasta el momento de hervirlos.