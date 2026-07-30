Fuertes lluvias en Buenos Aires: a qué hora caerá a abundante agua en el AMBA
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 31 de julio estará pasado por agua. Todos los detalles de las lluvias que llegan en breve.
Tras una breve falsa primavera y algunas jornadas con diferentes cambios climáticos, las lluvias vuelven al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de tormentas para las próximas horas, al mismo tiempo que brindó recomendaciones al respecto.
Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires
Este viernes 31 de julio marcará un cierre de semana caracterizado por la inestabilidad atmosférica en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tras una madrugada con cielo mayormente nublado, vientos del sector noreste de entre 23 y 31 km/h y una marca térmica de 14°C, el tiempo comenzará a deteriorarse paulatinamente durante la mañana.
Para las primeras horas de la mañana se prevén las primeras tormentas aisladas, con la temperatura descendiendo levemente a los 12°C (la mínima estimada para el día) y una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. Sin embargo, el panorama más complejo llegará pasada la mitad de la jornada.
Durante la tarde, el termómetro alcanzará la máxima del día con 20°C, impulsado por vientos del sector norte. Acompañando este ascenso térmico, las probabilidades de tormentas fuertes subirán al rango de entre 40% y 70%, sumado a la aparición de ráfagas de viento previas que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h.
Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán adversas: con el viento rotando hacia el noroeste y temperaturas en torno a los 18°C, la probabilidad de tormentas fuertes trepará a entre un 70% y un 100%, manteniendo la presencia de ráfagas de hasta 50 km/h.
Cabe señalar que, durante las primeras horas del sábado, también habrá precipitaciones, aunque de menor tenor.
Hora por hora: el detalle de las lluvias, según Meteored
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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