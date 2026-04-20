El pueblo en Uruguay con mucha tranquilidad que tiene campos, viñedos y sierras

Dónde queda Pueblo Edén

Ubicado en el departamento de Maldonado, este pueblo se encuentra a pocos kilómetros de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Gracias a esta cercanía, es una opción práctica y accesible para hacer una escapada de fin de semana.

Cómo llegar a Pueblo Edén

Para ir desde Montevideo hasta Pueblo Edén, el trayecto es corto y directo: se deben recorrer 120 kilómetros que se hacen en aproximadamente dos horas en auto. El camino más práctico es tomar la Ruta Interbalnearia y luego continuar por la Ruta 9 y Ruta 12, que lleva directamente al pueblo.