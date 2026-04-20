El pueblo en Uruguay con mucha tranquilidad que tiene campos, viñedos y sierras
Este sereno destino turístico tiene 100 habitantes y se encuentra a 120 kilómetros de Montevideo. Sus construcciones coloniales y el arroyo "El Pintado" son sus principales atracciones.
Uruguay es reconocido en Sudamérica por ofrecer destinos turísticos tranquilos, ideales para quienes buscan escapar del movimiento masivo de los grandes epicentros. En ese contexto, Pueblo Edén se presenta como una de las joyas más preciadas del pueblo charrúa, donde la calma y el paisaje serrano atrapan a los visitantes.
A pocos kilómetros de puntos turísticos como Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, este destino es perfecto para una escapada breve o unos días de descanso, posicionándose como una alternativa atractiva para quienes buscan naturaleza, silencio y un estilo de vida más simple. Además, sus principales atracciones son las construcciones coloniales y el arroyo "El Pintado".
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
En Pueblo Edén, el principal plan es conectar con la naturaleza que lo rodea y desconectar del ritmo frenético de la rutina diaria. Se puede recorrer el pueblo caminando, ver sus casas antiguas y disfrutar de la calidez que brinda su población que no supera los 100 habitantes.
También hay opciones al aire libre, como caminar por la zona del Arroyo "El Pintado", ideal para relajarse y estar en contacto con la naturaleza. La capilla es otro punto clave y representativo para visitar en cualquier momento de la visita.
Para cerrar, la gastronomía juega un papel clave: platos caseros, carnes y productos regionales que reflejan el estilo tradicional del lugar y las costumbres de Uruguay.
Dónde queda Pueblo Edén
Ubicado en el departamento de Maldonado, este pueblo se encuentra a pocos kilómetros de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Gracias a esta cercanía, es una opción práctica y accesible para hacer una escapada de fin de semana.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Para ir desde Montevideo hasta Pueblo Edén, el trayecto es corto y directo: se deben recorrer 120 kilómetros que se hacen en aproximadamente dos horas en auto. El camino más práctico es tomar la Ruta Interbalnearia y luego continuar por la Ruta 9 y Ruta 12, que lleva directamente al pueblo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario