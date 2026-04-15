Uruguay puso en marcha la Ley de Eutanasia: es el tercer país de América Latina en legalizar la "muerte digna"

eutanasia

Los tres países de América Latina que ya cuentan con la Ley de Eutanasia

Colombia

Es el pionero indiscutido en la región. La Eutanasia allí es legal desde 1997 por un fallo de la Corte Constitucional, aunque se reglamentó efectivamente en 2015.

Cabe señalar que, en 2021, la Corte extendió el derecho a pacientes no terminales (con enfermedades graves e incurables que causen intenso sufrimiento), y en 2022 despenalizó el suicidio asistido.

Ecuador

Se convirtió en el segundo país en sumarse recientemente. La Eutanasia fue legalizada en febrero de 2024 tras un fallo histórico de la Corte Constitucional, impulsado por el caso de Paola Roldán, una paciente con ELA.

La Corte ordenó al Ministerio de Salud y a la Defensoría del Pueblo elaborar las regulaciones y leyes correspondientes para su aplicación inmediata.

Uruguay

Es el integrante más reciente de este grupo. Como ya se informó, la ley fue aprobada por el Senado en octubre de 2025 y el presidente Yamandú Orsi firmó su decreto reglamentario este miércoles. Ya se encuentra en vigor, bajo el concepto de "muerte digna".