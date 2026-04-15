Uruguay: dónde queda el lugar considerado como "el Pueblo de los Murales" por su arte
Se ubica dentro del departamento de Rocha y tiene 200 habitantes. Su ambiente sereno y la calidez de su gente lo hace ideal para vacacionar. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Uruguay se consolidó como uno de los destinos más elegidos de Sudamérica para quienes buscan unas vacaciones tranquilas, con contacto con la naturaleza y un ambiente sereno. Su combinación de paisajes, tradiciones y hospitalidad lo convierten en una opción ideal para desconectar del ritmo cotidiano en cualquier época del año.
Dentro de su territorio, existen pequeños pueblos que sorprenden por su encanto y simplicidad. Uno de ellos es 19 de Abril, una localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Montevideo, dentro del departamento de Rocha. Una de sus características más veneradas es su población de 200 habitantes, destacados por su calidez y amabilidad.
Qué se puede hacer en 19 de Abril
En 19 de Abril se pueden hacer actividades simples, pensadas sobre todo para descansar y disfrutar del entorno en todo momento. Es un lugar ideal para caminar por el pueblo, recorrer sus construcciones coloniales y visitar el arroyo Chafalote.
También es posible visitar espacios naturales como la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, donde se puede observar paisaje abierto, hacer caminatas, ver aves y conectar con la naturaleza de forma simple y sin necesidad de realizar grandes recorridos.
A lo largo del año, el pueblo suma actividades y fiestas tradicionales que le dan algo de movimiento a la vida local. Las costumbres gauchas, música y encuentros comunitarios permiten conocer un poco más la cultura de la zona sin perder el clima tranquilo que lo caracteriza.
Dónde queda 19 de Abril
Este pequeño pueblo se encuentra en el departamento de Rocha, a pocos kilómetros de Montevideo, y cuenta con una comunidad de aproximadamente 200 personas. A pesar de su tamaño, se destaca por su ambiente tranquilo y por la calidez de sus habitantes, que hacen que quienes lo visitan se sientan bien recibidos desde el primer momento.
Cómo llegar a 19 de Abril
Desde Montevideo, el viaje hacia este destino implica un recorrido de 200 kilómetros, que suele tomar alrededor de tres horas en auto. La ruta más habitual es salir por la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y luego continuar por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se accede al ingreso del pueblo.
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