Uruguay: dónde queda el lugar considerado como "el Pueblo de los Murales" por su arte

Dónde queda 19 de Abril

Este pequeño pueblo se encuentra en el departamento de Rocha, a pocos kilómetros de Montevideo, y cuenta con una comunidad de aproximadamente 200 personas. A pesar de su tamaño, se destaca por su ambiente tranquilo y por la calidez de sus habitantes, que hacen que quienes lo visitan se sientan bien recibidos desde el primer momento.

Cómo llegar a 19 de Abril

Desde Montevideo, el viaje hacia este destino implica un recorrido de 200 kilómetros, que suele tomar alrededor de tres horas en auto. La ruta más habitual es salir por la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y luego continuar por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se accede al ingreso del pueblo.