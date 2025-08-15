El regalo perfecto: Coto lanza imperdibles descuentos en juguetería por el Día del Niño

Para quienes buscan un regalo más duradero y de uso al aire libre, Coto ofrece beneficios exclusivos en bicicletas SPX seleccionadas. Hasta el 14 de agosto, los clientes podrán elegir entre 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un solo pago utilizando Comunidad Coto.

La campaña por el Día del Niño 2025 también incluye promociones en ropa de abrigo para chicos. Hasta el 14 de agosto, se ofrece 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos infantiles, así es que los clientes podrán aprovechar para renovar el guardarropa de los más chicos con prendas de temporada a mitad de precio.

Cómo aprovechar las promociones

Para acceder a estos beneficios, las compras pueden realizarse tanto en sucursales físicas como a través de la plataforma online de Coto, donde se detallan los productos incluidos y las condiciones de financiación.

Las promociones están sujetas a las condiciones y límites de cada entidad bancaria, mientras que los descuentos especiales requieren, en algunos casos, el uso de la tarjeta Comunidad Coto.

Hasta cuando hay tiempo de comprar