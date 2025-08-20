El restaurante de Buenos Aires que ofrece una experiencia japonesa increíble
Ubicado en Palermo, este nuevo restaurante porteño es valorado por su experiencia única y disruptiva. Los detalles en la nota.
El circuito gastronómico de Buenos Aires está compuesto por un amplio de sitios que se encargan de conquistar el paladar de cada comensal con diferentes especialidades. Estos rincones, además de ofrecer ambientes cálidos y familiares, aportan experiencias únicas que conducen a diferentes latitudes del mundo.
Uno de los más llamativos por el menú que tiene a disposición es Anasagasti, ubicado en pleno corazón de Palermo. En este sitio, el comensal tiene la posibilidad de probar la propuesta Omakase, donde el chef sorprende con platos únicos elaborados con ingredientes frescos. Por otro lado, abre sus puertas de martes a domingos, desde las 19.
Las especialidades de Anasagasti
Cada plato de este rincón gastronómico está compuesto por ingredientes naturales y frescos, motivo por el cual son reconocidos en toda la ciudad. Estas son las especialidades más elegidas en Anasagasti:
- Vieiras de molusco, frescas y delicadas
- Tiraditos de salmón blanco con toque cítrico
- Tabla de niguiris, con arroz y pescado
- Navajas flambeadas con manteca trufada
- Rolls de salmón tataki y atún
- Ceviche fresco y vibrante
- Geishas de salmón, suaves y elegantes
- Langostinos rebozados en panko y coco, crocantes y jugosos
Dónde queda Anasagasti
Este emblemático restaurante se encuentra en el Pasaje Anasagasti 2067, en Palermo. Esta zona estratégica permite el acceso desde diferentes puntos de la ciudad, aspecto importante y valorado por los comensales. Además, recibe a sus comensales de martes a domingo a partir de las 19.
Cómo llegar a Anasagasti
Para llegar a Anasagasti en transporte público, las líneas de colectivo 29, 39, 64, 68, 92, 111, 128 y 152 tienen paradas en las adyacencias a este bodegón. El subte también es una opción rápida: se puede bajar en Bulnes (Línea D) o en Córdoba (Línea H) y caminar unos metros hasta llegar a destino.
