El restaurante de Buenos Aires que ofrece una experiencia japonesa increíble

Uno de los más llamativos por el menú que tiene a disposición es Anasagasti, ubicado en pleno corazón de Palermo. En este sitio, el comensal tiene la posibilidad de probar la propuesta Omakase, donde el chef sorprende con platos únicos elaborados con ingredientes frescos. Por otro lado, abre sus puertas de martes a domingos, desde las 19.