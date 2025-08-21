Escapada en Buenos Aires: el pueblo con playas, parrillas y tranquilidad
A orillas del Paraná se esconde un rincón ideal para quienes buscan desconectarse sin viajar demasiado lejos. Sin duda, este pueblo bonaerense es perfecto para una escapada de fin de semana.
A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, aparece como una de esas joyas poco conocidas que sorprenden a quienes se animan a descubrirla. Ubicada en el partido de Zárate, combina la calma de un pueblo pequeño con la belleza natural de su entorno ribereño.
El paisaje está marcado por el imponente río Paraná de las Palmas, que baña sus costas y ofrece un marco inmejorable para pasar una tarde de descanso. Entre mates frente al agua, caminatas por la ribera y la posibilidad de disfrutar de parrillas tradicionales, este lugar se vuelve un plan irresistible para cortar con la rutina sin necesidad de viajar demasiado.
Qué se puede hacer en Lima
Además de disfrutar de sus playas y parrillas, Lima ofrece varias propuestas para quienes buscan un poco más de actividad. El Club de Pesca Lima es un clásico: con muelles, zonas de acampe y servicios de embarcación, es perfecto para pasar el día en contacto con el río. Las salidas de pesca y las excursiones en lancha son una opción elegida tanto por familias como por grupos de amigos.
En materia gastronómica, las parrillas y bodegones son protagonistas. Allí se sirven cortes a la brasa, empanadas caseras y vinos de la región. El ambiente familiar y la atención cercana convierten cualquier comida en una experiencia para recordar.
El calendario de la localidad también suma vida: en septiembre se celebra el aniversario del pueblo con ferias y espectáculos, mientras que en verano el carnaval reúne a toda la comunidad con desfiles y música al aire libre.
Dónde queda Lima
Este pueblo bonaerense pertenece al partido de Zárate, y se encuentra muy cerca de Campana. Su ubicación estratégica sobre la ribera del Paraná lo convierte en un punto atractivo tanto para escapadas cortas como para quienes recorren la zona norte de la provincia.
Cómo llegar a Lima
El acceso es muy sencillo: en auto se llega en aproximadamente una hora desde la Ciudad de Buenos Aires tomando la Ruta Nacional 9 hasta Zárate y luego la Ruta Provincial 6.
En transporte público, se puede optar por la línea 194 de colectivos que parte desde Plaza Miserere en Once, o por servicios de media distancia desde Retiro, que llegan al centro de Lima y permiten un fácil acceso a sus principales atractivos.
