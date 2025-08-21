Escapada en Buenos Aires: el pueblo con playas, parrillas y tranquilidad

Dónde queda Lima

Este pueblo bonaerense pertenece al partido de Zárate, y se encuentra muy cerca de Campana. Su ubicación estratégica sobre la ribera del Paraná lo convierte en un punto atractivo tanto para escapadas cortas como para quienes recorren la zona norte de la provincia.

Cómo llegar a Lima

El acceso es muy sencillo: en auto se llega en aproximadamente una hora desde la Ciudad de Buenos Aires tomando la Ruta Nacional 9 hasta Zárate y luego la Ruta Provincial 6.

En transporte público, se puede optar por la línea 194 de colectivos que parte desde Plaza Miserere en Once, o por servicios de media distancia desde Retiro, que llegan al centro de Lima y permiten un fácil acceso a sus principales atractivos.