Los restaurantes en Buenos Aires para probar el sánguche de lomito más ricos de todos
Estos sitios son parte del circuito gastronómico de Buenos Aires y disponen de diversas especialidades en su menú. Los detalles en la nota.
Cada bodegón del circuito gastronómico de Buenos Aires se caracteriza por ofrecer una especialidad diferente que le permite ganarse el corazón de los comensales. Además de ambientes cálidos y acogedores, algunos se especializan en sabores internaciones, mientras que otros disponen de preparaciones bien arraigadas a nuestra historia.
Uno de los platos que comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo es el sánguche de lomito, aunque solo unos pocos bodegones se destacan por prepararlo a la perfección. Uno esta ubicado en Recoleta y es La Rambla, mientras que el otro se encuentra en el conurbano: Lomitería Popular.
La Rambla: el clásico de Recoleta
Desde 1963, La Rambla se mantiene como un emblema de Recoleta, con la esencia tradicional de los clásicos bodegones: muebles de madera, ventiladores en el techo y ese ambiente cálido de barrio porteño. Además, se destaca por ofrecer uno de los mejores lomitos de Buenos Aires.
Entre sus opciones destacan el clásico con jamón, queso fundido y tomate; el español con rúcula y jamón crudo; y el porteño con morrones asados. Este emblemático sitio está ubicado en Posadas 1602 y abre todos los días, desde la mañana hasta la medianoche.
Lomitería Popular: el sabor del conurbano
Otro local que ofrece una versión cordobesa del lomito en Buenos Aires es Lomitería Popular, con tres sucursales en el conurbano: Monte Grande, Valentín Alsina y Castelar.
Su menú incluye el lomito clásico, con jamón, queso tybo, huevo, tomate, lechuga y mayonesa casera; el picante, con panceta, morrones y cebolla salteada en salsa picante; y el americano, que combina panceta, cheddar, huevo revuelto, cebolla morada, barbacoa y mayonesa casera. Además, se puede acceder de manera sencilla desde cualquier punto de la ciudad.
